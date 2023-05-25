В состоявшейся в четверг правительственной пресс-конференции приняли участие премьер-министр Кая Каллас (ПР), министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200»), министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ) и министр обороны Ханно Певкур (ПР).
Пресс-конференция правительства ⟩ Каллас: мне больно и грустно читать о происходящем вокруг Slava Ukraini
В своей вступительной речи премьер-министр Кая Каллас напомнила, что в Эстонии проходят масштабные военные учения «Весенний шторм» и поблагодарила всех участников, а также работодателей, отпустивших своих сотрудников на сборы.
Также премьер припомнила ситуацию, имевшую место в Рийгикогу, когда она отвечала на вопросы парламентариев. «Вчера возникла ситуация, когда речь зашла о количестве украинских мужчин-беженцев, что у меня были неверные данные. А затем сообщили, что не стоит придавать этому внимания, мы ошиблись. Было бы честно, если бы члены EKRE так бы и сказали, что были неправы», – заявила Каллас.
По ее словам, Эстония хочет всячески помочь Украине закончить эту войну. «Мы любезно помогли беженцам войны, создали здесь для них школу. Нам не говорили, чтобы мы не впускали их в Эстонию. Если сюда приехали мужчины из Украины, мы предполагаем, что Украина дала им на это разрешение. Если Украина сообщит и даст понять, что это проблема, мы будем разбираться с ней отдельно», – сказала Каллас.
«Мне очень грустно и больно читать о ситуации вокруг НКО Slava Ukraini. Но никто не может быть признан виновным, пока его вина не будет доказана в суде. Мне грустно видеть, что вера эстонцев пострадала. Эстонское государство и эстонцы были одними из самых больших помощников Украины. Украина тоже воюет за нас! В этом плане ничего не изменилось», – поделилась она своими мыслями.
«До нас доходят звучащие по российским телеканалам сообщения: мы большая угроза для России и эту страну надо упразднить», – сказала она.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна отметил, что самая важная дискуссия сегодня была связана с саммитом НАТО. «Мы изложили свои позиции. Прежде всего, самое главное – поддержать Украину. НАТО четко заявило бы, что мы будем продолжать поддерживать», – сказал министр а, также добавил, что очень важно, чтобы в НАТО заявили, что Россия продолжает оставаться самой большой угрозой безопасности.
«Миллион снарядов для Украины. На сегодняшний день до Украины дошло 220 000 снарядов. Цель — миллион. Эта инициатива дала реальные результаты. Каждый снаряд помогает Украине выиграть войну», – подытожил он.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс большую часть своего выступления посвятил теме пожара на станции переработки опасных отходов. По его словам, пожар был довольно большим, поэтому в его тушении были задействованы десятки людей из разных уголков страны.
Ляэнеметc также отметил, что использовавшаяся для оповещения жителей близлежащих домов система EE-Alarm является частью системы оповещения об опасности, при использовании которой могут также задействовать и сирены.
Министр обороны Ханно Певкур: Певкур: «Я не буду долго говорить о Вильнюсе (в столице Литвы состоится саммит НАТО - прим.), но нам важно усилить свои оборонительные позиции. Следующая цель должна состоять в том, чтобы планы защиты были осуществимы. Что те планы, которые были восхвалены, должны быть выполнены. План не имеет смысла, если он остается только на бумаге», – сказал он, а также добавил, что министерство хотело бы, чтобы больше женщин шли в Силы обороны добровольно.