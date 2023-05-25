Пресс-конференция правительства ⟩ Каллас: мне больно и грустно читать о происходящем вокруг Slava Ukraini

В своей вступительной речи премьер-министр Кая Каллас напомнила, что в Эстонии проходят масштабные военные учения «Весенний шторм» и поблагодарила всех участников, а также работодателей, отпустивших своих сотрудников на сборы.

Также премьер припомнила ситуацию, имевшую место в Рийгикогу, когда она отвечала на вопросы парламентариев. «Вчера возникла ситуация, когда речь зашла о количестве украинских мужчин-беженцев, что у меня были неверные данные. А затем сообщили, что не стоит придавать этому внимания, мы ошиблись. Было бы честно, если бы члены EKRE так бы и сказали, что были неправы», – заявила Каллас.

По ее словам, Эстония хочет всячески помочь Украине закончить эту войну. «Мы любезно помогли беженцам войны, создали здесь для них школу. Нам не говорили, чтобы мы не впускали их в Эстонию. Если сюда приехали мужчины из Украины, мы предполагаем, что Украина дала им на это разрешение. Если Украина сообщит и даст понять, что это проблема, мы будем разбираться с ней отдельно», – сказала Каллас.