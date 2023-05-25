Фото ⟩ Пожар на деревообрабатывающем предприятии был вызван халатностью кровельщиков

Когда спасатели прибыли на место происшествия, сквозь битумную крышу просачивался серый дым. Приехавшие первыми спасатели Коэру сразу же приступили к тушению пожара и к 10:43 им удалось ограничить распространение огня.

Поскольку был четкий обзор очага возгорания, на месте происшествия был снижен уровень опасности, а часть спасательных команд, отреагировавших на вызов, была освобождена от работы. В ходе тушения пожара были вскрыты некоторые конструкции и проведены поиски очагов. К счастью, интенсивного возгорания не произошло.

В 11:52 спасатели прекратили работы по тушению на крыше, так как больше очагов возгорания они не обнаружили. Крышу проверили также с помощью тепловизора. Сгорело около одного квадратного метра кровельных конструкций.