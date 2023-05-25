«Угроза безопасности всей Европы». Москва и Минск подписали документы о размещении ядерного оружия РФ в Беларуси

«Никакого военного смысла в этом нет и быть не может, потому что Украину можно обстреливать теми же тактическими ядерными вооружениями с других мест. Носители для этого есть. Те же ракеты с бомбардировщиков, «Искандеры» и так далее. Это угроза Западу? Так ведь и в Калининграде есть ядерное оружие, а это ближе к Западу и охват больше. Сомневаюсь, что тут есть иное значение, кроме политического шантажа», - говорил в марте Rus.Postimees политический аналитик, специализирующийся на внутренней и внешней политике Беларуси, приглашенный эксперт фонда Карнеги за мир Артем Шрайбман.



«Что касается возможного появления российского ядерного оружия под Минском с точки зрения роста угроз для стран Балтии, то какая разница, будет оно на территории Лукашенко, или нет. Ядерное оружие России и из мест нынешней дислокации может быть применено против любой страны. Его анонсированное заранее перемещение в Минск - это символический пиар-жест, который никак существенно не влияет на перспективы его применения», - отмечал в свою очередь политолог Станислав Белковский.