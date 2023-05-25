Главы военных ведомств Беларуси и РФ 25 мая подписали документы о размещении российского тактического ядерного оружия на территории, контролируемой Минском. Ранее эксперты Rus.Postimees объясняли, почему это не увеличивает риски безопасности для стран НАТО.
«Угроза безопасности всей Европы». Москва и Минск подписали документы о размещении ядерного оружия РФ в Беларуси
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин и министр обороны РФ Сергей Шойгу подписали документы, которые определяют «порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище».
«Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной», - заявил Шойгу на церемонии в Минске.
О том, что решение вернуть на белорусскую территорию часть ядерных арсеналов Москвы президент РФ Владимир Путин заявлял в марте. Сообщалось о переброске ракетного комплекса «Искандер» и 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала мировое сообщество приложить усилия для недопущения размещения российского ядерного оружия в Беларуси, поскольку «это еще больше поставит под угрозу безопасность Украины и всей Европы».
We must do everything to prevent Putin’s plan to deploy nuclear weapons in #Belarus. It directly violates our constitutional non-nuclear status & would secure Russia’s control over Belarus for years ahead. And it would further threaten the security of #Ukraine & all of Europe. pic.twitter.com/14uKEkvEoz— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 25, 2023
Фактический победитель президентских выборов 2020 года напомнила, что сделка нынешних руководителей Москвы и Минска «прямо нарушает безъядерный статус, закрепленный в Конституции».
Ранее опрошенные Rus.Postimees эксперты сошлись во мнении, что даже если тактическое ядерное оружие РФ действительно окажется в Беларуси, это не скажется на безопасности соседних стран, поскольку не изменит расклада сил в регионе.
«Никакого военного смысла в этом нет и быть не может, потому что Украину можно обстреливать теми же тактическими ядерными вооружениями с других мест. Носители для этого есть. Те же ракеты с бомбардировщиков, «Искандеры» и так далее. Это угроза Западу? Так ведь и в Калининграде есть ядерное оружие, а это ближе к Западу и охват больше. Сомневаюсь, что тут есть иное значение, кроме политического шантажа», - говорил в марте Rus.Postimees политический аналитик, специализирующийся на внутренней и внешней политике Беларуси, приглашенный эксперт фонда Карнеги за мир Артем Шрайбман.
«Что касается возможного появления российского ядерного оружия под Минском с точки зрения роста угроз для стран Балтии, то какая разница, будет оно на территории Лукашенко, или нет. Ядерное оружие России и из мест нынешней дислокации может быть применено против любой страны. Его анонсированное заранее перемещение в Минск - это символический пиар-жест, который никак существенно не влияет на перспективы его применения», - отмечал в свою очередь политолог Станислав Белковский.
Однако, в мае стало известно, что на территории Польши была обнаружена российская ракета, способная нести ядерный заряд. Ракета залетела на несколько сотен километров вглубь территории Польши во время одного из ударов по Украину в декабре 2022 года и была потеряна ПВО. Обломки ракету случайно нашел в лесу местный житель спустя несколько месяцев.