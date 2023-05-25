СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Лжеполицейский украл тысячи евро, граждан Украины не пустили в Эстонию

Вчера в полицию обратилась женщина, проживающая в Ляэне-Вирумаа, которой позвонил мошенник, представившийся сотрудником полиции. Тот заявил, что ее банковский счет взломан и предпринята попытка взять кредит в Coop Bank. Мошенник отправил женщине фальшивую ссылку на банк, по которой она вошла в систему. Мошенник оформил кредит на имя женщины. Позже она заметила, что с ее банковского счета исчезли 5 000 евро.

24 мая пограничники на нарвском пограничном пункте обнаружили георгиевскую ленту, размещенную на видном месте в салоне автомобиля с эстонскими номерными знаками. Символика, запрещенная в Эстонии, была конфискована, а в отношении водителя возбуждено дело.

Также вчера на нарвской границе пограничники не пустили в Эстонию восемь граждан Украины, трех граждан России и по одному гражданину Молдовы и Сербии. Наиболее распространенными причинами отказа было то, что лица не имели соответствующих документов для въезда, давали неясные показания о цели своего путешествия или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Иностранцам был запрещен въезд в страну, и они были возвращены в Россию.

Вчера в полицию поступило сообщение, что в квартиру на улице Раквере в поселке Хулья проникли неизвестные, разбив окно. Согласно первоначальной информации, из квартиры ничего не было украдено.

23 мая в полицию поступило сообщение, что в Йыхви во время конфликта между соседями на Нарвском шоссе был избит 60-летний мужчина. Полиция возбудила уголовное дело.