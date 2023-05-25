Карл Сандер Казе ⟩ Абсурд! В Таллинне сохранение русскоязычного образования оправдывают советской оккупацией

«В детских учреждениях, в которых в настоящее время осуществляется обучение на русском языке, учебно-воспитательная деятельность ведется на русском языке с момента создания этих детских учреждений в советское время», – отметил он, а также добавил, что это прописано в действующем сегодня решении горсобрания, разрешающем преподавание в детских садах на русском языке.

«Сегодня в комиссии по образованию и культуре я отстаивал предложение четырех оппозиционных партий отменить это решение горсобрания. К сожалению, оно не нашло поддержки – девять голосов против семи», – сказал политик.

По его словам, в этом же решении есть еще один «перл». «По сути, со ссылкой на конституцию утверждается, что переход на эстоноязычное образование наносит ущерб национальной принадлежности и идентичности учащегося. Я не понимаю, как было принято такое решение в 2014 году и почему используемая в качестве аргумента оккупация должна была гарантировать русскоязычное обучение в 46 детских садах», – негодует он.