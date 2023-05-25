Управа Ласнамяэ изменила место празднования Ивановой ночи

«Многие годы празднование Ивановой ночи в Ласнамяэ происходило на пустыре Паэвялья. На сегодняшний день здесь ведутся подготовительные работы к строительству Таллиннской больницы и проводить на территории мероприятия нельзя. Мы провели среди жителей опрос, нравится ли им старый формат мероприятия или они хотели бы увидеть что-то иное. Подавляющим большинством голосов было решено, что празднование Ивановой ночи можно было бы организовать в одном из районных парков, что мы и решили сделать», – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина добавила, что управа района также призывает регистрироваться торговцев, желающих предложить жителям свою продукцию.

В четверг, 22 июня, начиная с 19 часов на центральной площадке парка Тондилоо состоится празднование Ивановой ночи. Главным исполнителем будет ансамбль Hellad Velled, который задаст прекрасное танцевальное настроение. Также в концерте примут участие эстонский актёр, певец и постановщик Эдуард Томан и певица Марью Ляник.

На мероприятии не обойдется и без вкусной еды, а для самых маленьких гостей вечера предусмотрена отдельная развлекательная программа.

К участию приглашаются торговцы и точки питания. Торговцы должны учитывать, что товары и предлагаемые услуги должны подходить под формат праздника и что мероприятие полностью безалкогольное. Зарегистрироваться можно до пятого июня. Для получения дополнительной информации о регистрации можно обратиться по телефону 645 7750, либо написав на электронную почту German.Levenets@tallinnlv.ee.

Недавно управа района Ласнамяэ проводила среди жителей опрос, в каком формате они хотели бы праздновать Иванову ночь. Из предложенных вариантов были пустыри и парки. По желанию жителей празднование Ивановой ночи впервые состоится в парке Тондилоо.