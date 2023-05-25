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Бизнесмен разгневан ходом строительства новой трамвайной линии в Таллинне: «Деньги нам не предлагают, какие-то оценки показывать не хотят»

Юлле Харью
, журналист
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Некоторые из владельцев, которые должны отдать землю городу в связи со строительством трамвайных путей до Старого порта, очень довольны, а один бранит на чем свет стоит городские власти.
Некоторые из владельцев, которые должны отдать землю городу в связи со строительством трамвайных путей до Старого порта, очень довольны, а один бранит на чем свет стоит городские власти. Фото: Eero Vabamägi

Строительство трамвайной линии до Старого порта ведется в Таллинне уже с марта, но город даже не сделал ценового предложения владельцу, отказавшемуся отдать свою землю в пользование бесплатно, в то время как сотрудничество с гигантским застройщиком Урмасом Сыырумаа, который выделил землю под трамвай бесплатно, идет как по маслу.

Владислав Бобров, бизнесмен родом из Санкт-Петербурга, не может перестать удивляться действиям таллиннских городских властей: «Проводить свою ценку они закончили три недели назад! Трамвай нужен всем, но то, как это все это организовано, просто безответственно!»

Горуправа забрала себе землю рядом с офисно-деловым зданием по адресу Лаева 2 (там, например, находится представительство фирмы Bentley), строительство трамвайных путей ведется с середины марта, но цена за пользование землей даже не обсуждалась, не говоря уже о договоре. Бобров сказал, что никак не может понять, почему город решил начать переговоры за две недели до начала строительства трамвайных путей, при том, что участки, по которым будут проложены пути, уже были определены три года назад.

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