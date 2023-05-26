Олаф Шольц: превращение из символа робости в символ бесстрашия

Лидеры стран G7 на саммите в Хиросиме. 19 мая 2023 года. Фото: Kyodo

К маю уровень решимости Запада помогать Украине вооружениями «поднялся» с танкового до самолетного; Байден еще не подтвердил, что США сами поставят истребители F-16 Украине, но дал перед саммитом G7 в Хиросиме добро на поставки таких машин союзниками. У Бундесвера нет F-16, но главком ВВС Германии Инго Герхартц 24 мая заявил, что Германия наверняка будет представлена в «коалиции истребителей» для Украины.

Нашлась замена российскому газу, украинская доблесть поразила воображение

Прошел всего год, и Олаф Шольц выглядит символом уже не робости Запада перед Россией, а его бесстрашия перед ней, что проявляется не только в мощной военной поддержке Украины, но и в риторике, касающейся темы послевоенного устройства мира; Шольц больше не старается по телефону призвать Путина к здравому смыслу, а громко говорит на международных площадках о неотвратимости наказания для него.

Разумеется, не стоит различать в произошедших с Шольцем метаморфозах ничего мистического; в конце концов, подобные метаморфозы были типичны в последний год и для внешних политик многих стран. Причины укрепления мужества канцлера достаточно прозрачны: выборы во многих федеральных землях сложились для его партии за этот год относительно благополучно, и, что куда важнее, Германия оказалась состоятельной в кратчайшие сроки - что вовсе не выглядело легкой задачей весной 2022 года - добиться своей энергонезависимости от России.