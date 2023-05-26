Олаф Шольц: превращение из символа робости в символ бесстрашия

В Таллинн прибывает с визитом канцлер Германии Олаф Шольц. Если год назад на этого человека обрушивалась шквальная критика за пассивность в поддержке Украины, то сейчас мы можем констатировать, что Эстонию посещает одна из самых решительных и влиятельных фигур в антипутинской коалиции, пишет журналист Павел Соболев.
В пятницу, 26 мая, состоится визит в Таллинн канцлера ФРГ Олафа Шольца, который вместе с руководителями правительств Эстонии, Латвии и Литвы обсудит в эстонской столице - среди прочего - и повестку июльского саммита НАТО в Вильнюсе. Одно из главных ожиданий от этого саммита касается прирастания конкретными очертаниями - с датами и количествами - уже принципиально принятого решения о поставках Киеву истребителей F-16. Также высказываются предположения, что именно в Вильнюсе будут сделаны самые смелые и четкие заявления о будущем Украины в составе НАТО.
Именно Шольц стал в последние месяцы одним из самых ярких олицетворений взятого Западом курса на усиление военной поддержки Украины. Многие эксперты сходились во мнении, что принятое Джо Байденом решение о поставках Украине танков «Абрамс» во многом предопределили его консультации по этой теме с Шольцем, показавшим вдохновляющий пример своим решением о поставках Украине «Леопардов».
Таким образом, можно констатировать, что 26 мая в Таллинн прибудет один из самых влиятельных лидеров международной антипутинской коалиции, принявший в ней на себя одну из самых заметных лидирующих ролей. Между тем еще год назад у Шольца была совсем иная репутация: как раз его тогда чаще других лидеров ведущих западных стран обвиняли в недостаточной решительности при поддержке Украины, и даже говорили, что он, вопреки всем потрясениям, смотрится инерционным преемником политики Ангелы Меркель, чей прагматизм в выстраивании отношений с Россией обошелся миру очень дорого.
Год назад Шольца обвиняли в страусиной политике
В частности, в конце апреля 2022 года оппозиционная партия ХСС обвинила Шольца в том, что он пытается устраниться от принятия решений по вопросам оружейных поставок Украине, и в тот день, когда Бундестаг четко поддержал такие поставки, Шольц предпочел находиться с визитом в Японии. Все это происходило на фоне максимального снижения рейтинга популярности Шольца в Германии, когда 54 процента граждан ФРГ высказывали недовольство его работой.
В конце мая Welt am Sonntag написала, что в то время как Шольц все-таки заявил о готовности ФРГ к отправке тяжелых вооружений в Украину (в координации с союзниками), в действительности даже легкие вооружения поставляются очень скудно. Большой резонанс вызвало и майское интервью главы МИДа Украины Дмитрия Кулебы газете La Repubblica, в котором он отнес Германию к странам, поставок оружия из которых Украина устала ждать.
Чуть ранее острый выпад в адрес Шольца допустил тогдашний посол Украины в Берлине Андрей Мельник, в интервью Der Spiegel комментировавший тему возможного посещения Шольцем Киева. Мельник сказал в начале мая, что государственный муж не должен изображать из себя обиженную ливерную колбасу, что выглядело как критика в адрес Шольца, якобы не спешившего ехать в Киев из-за предположительного отказа Украины принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Также Шольц вместе с Эммануэлем Макроном подвергался критике за продолжавшиеся сеансы телефонной дипломатии с Владимиром Путиным, лишь ободрявшие диктатора, как многим казалось, в его представлении о легитимности его действий. Например, глава комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон писал в конце мая, что в Париже и Берлине ничему не научились на ошибках прошлого и ищут предлог для задержки поставок оружия Украине.
К июню Шольц и Макрон пресытились звонками Путину
В середине июня, однако, Шольц, Макрон и итальянский премьер Марио Драги прибыли поездом в Киев, и этот визит был обставлен всеми сторонами так, что между Украиной и крупнейшими европейскими странами нет никаких противоречий, и что ведущие европейские демократии непреклонны в своем желании помочь Украине отразить военную агрессию.
Это произошло практически сразу после третей встречи формата Рамштайн, в ходе которой ее участники согласовали поставки ствольной артиллерии и снарядов, систем береговой обороны, а также систем MLRS и ракет для них из США и Германии.
Именно с июня критика в адрес ФРГ за нерешительность военной поддержки Украины стала сходить на нет, поскольку в каждых новых отчетах о поставках Киеву помощь со стороны Германии неизменно стала занимать очень заметное место. Приобретение же Германией лидерских позиций в этой поддержке окончательно оформилось в конце января-начале февраля, когда правительство Шольца сначало одобрило передачу Украине по меньшей мере одной роты танков Leopard 2A6, а затем сообщило и о решении предоставить Украине до 178 танков Leopard 1.
Администрация Байдена признала вдохновляющую роль Шольца
Вскоре советник президента США Джейк Салливан признал, что Джо Байден при принятии решения о поставках Украине американских танков «Абрамс» учитывал решение Шольца по «Леопардам». Встреча Шольца и Байдена в Вашингтоне состоялась 3 марта. В интервью ABC Салливан сказал, что Байден по-прежнему считал, что «Леопарды» будут полезнее Украине, чем «Абрамсы», но принял решение помочь Украине танками, чтобы подтвердить единство НАТО и дать Украине уверенность в том, что она будет получать то, что просит.
К маю уровень решимости Запада помогать Украине вооружениями «поднялся» с танкового до самолетного; Байден еще не подтвердил, что США сами поставят истребители F-16 Украине, но дал перед саммитом G7 в Хиросиме добро на поставки таких машин союзниками. У Бундесвера нет F-16, но главком ВВС Германии Инго Герхартц 24 мая заявил, что Германия наверняка будет представлена в «коалиции истребителей» для Украины.
Нашлась замена российскому газу, украинская доблесть поразила воображение
Прошел всего год, и Олаф Шольц выглядит символом уже не робости Запада перед Россией, а его бесстрашия перед ней, что проявляется не только в мощной военной поддержке Украины, но и в риторике, касающейся темы послевоенного устройства мира; Шольц больше не старается по телефону призвать Путина к здравому смыслу, а громко говорит на международных площадках о неотвратимости наказания для него.
Разумеется, не стоит различать в произошедших с Шольцем метаморфозах ничего мистического; в конце концов, подобные метаморфозы были типичны в последний год и для внешних политик многих стран. Причины укрепления мужества канцлера достаточно прозрачны: выборы во многих федеральных землях сложились для его партии за этот год относительно благополучно, и, что куда важнее, Германия оказалась состоятельной в кратчайшие сроки - что вовсе не выглядело легкой задачей весной 2022 года - добиться своей энергонезависимости от России.
Однако есть и еще более важная причина того, что для ФРГ, как и для многих других стран Запада, остается все меньше сдерживающих их в помощи Украине факторов. Это большие успехи, продемонстрированные ВСУ в войне, многократно доказанные украинскими военными умения быстро осваивать поставленные вооружения и эффективно их применять. Чем легче представляется победа Украины, тем воодушевленнее помогают ей союзники.
Германии снова есть за что виниться, Шольц готов исправлять ошибки
«Новая восточная политика» Германии, у истоков которой стояли Вилли Брандт и Эгон Бар, в бытность канцлером Ангелы Меркель вышла на особый уровень экономической выгоды, но при этом для нее все равно находились те же самые базовые идеологические обоснования, касавшиеся исторической вины немцев перед Восточной Европой за преступления гитлеровского режима. Агрессия Путина против Украины словно обнулила подобные обязательства, потому что по-гитлеровски повел себя как раз Путин, причем в отношении народа, который от Гитлера пострадал тоже очень сильно.
Это позволило именно Шольцу совершить в Neue Ostpolitik непредставимый еще совсем недавно разворот. У исторических прегрешений могут быть разные масштабы, но самые болезненные в текущий момент последствия ощущаются от самых свежих ошибок. У Германиии возникла и еще одна историческая вина, состоящая в том, что она пару десятилетий смотрела сквозь розовые очки на совершенно преступный режим и даже «вкладывалась» в прирастание им могуществом, результатом чего стала новая страшная война. В отличие от прошлогоднего мая, в нынешнем Олаф Шольц выглядит очень храбро принимающим за этот грех ответственность и намеренным действенно его искупить.