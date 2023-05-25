Стала известна зарплата нового директора Департамента развития и экономики Нарвы

В Департаменте развития и экономики Анне Веэво работает заведующей службой проектов. Стаж ее работы в целом составляет 23 года. Испытательный срок применяться не будет, передает Rus.ERR.

«Семнадцать лет своей жизни я посвятила реализации важных для города проектов и продолжу этим заниматься, но теперь у меня появится и большая ответственность за поддержку развития предпринимательства и экономического развития города в целом. Я надеюсь, что мои коллеги помогут и поддержат меня, а я в свою очередь постараюсь поддержать каждого специалиста Департамента развития и экономики в его стремлении развиваться, буду работать над повышением качества общественных услуг и постараюсь сделать Нарву еще более привлекательной», - сказала Анне Веэво.

По словам мэра Нарвы Катри Райк, Аннэ Веэво – хороший специалист, который умеет составлять и воплощать планы развития и разные проекты города, что является одной из главных задач Департамента развития и экономики. «В будущем Департамент развития и экономики должен ориентироваться как на привлечение потенциальных инвесторов в город, так и поддержку разных городских учреждений. Я надеюсь, что новый руководитель будет активно заниматься развитием предпринимательства в городе, а также продолжит развивать туризм, чтобы каждый год мы смогли создавать в Нарве хотя бы одно новое привлекательное для туристов место», – сказала Катри Райк.

19 апреля Нарвская городская управа объявила открытый конкурс на пост замещения вакантной должности директора Департамента развития и экономики и утвердила состав конкурсной комиссии. К установленному сроку поступило два заявления. Конкурсная комиссия рассмотрела поступившие заявления и провела собеседование с кандидатом.