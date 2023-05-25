Стала известна причина загрязнения питьевой воды в Курессааре

«В ходе реконструкции канализационной трассы была повреждена водотрасса. Это была одна из двух главных магистралей города, напорная трасса», – сказал Туйск.

По его словам, поначалу в качестве источника загрязнения не рассматривали канализационную трассу, потому что осмотревшие место аварии инженеры сказали, что из водопроводной трубы вылилось 300 кубометров воды. «Они предположили, что если вытекло такое большое количество воды, в саму трубу ничего не могло попасть», – сказал он.

К водотрассе также подключены пункты забора воды пожарной охраны. «Когда в трассе понизился напор, поначалу заподозрили, что загрязненная вода могла попасть в водопроводную сеть оттуда», – сказал Туйск.

Позже выяснилось, что напор упал по всему городу, труба опустела и в ней образовался вакуум. «Предположительно загрязненную почву и человеческие экскременты затянуло в трассу и с этого это загрязнение и началось, – пояснил Туйск. – Я высказываю предположения, окончательная истина выяснится в ходе экспертизы».