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Поездка финского бизнесмена в Эстонию обошлась ему почти в 60 000 евро

Андрес Эйнманн
, ежедневный редактор новостей Эстонии
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Поездка в Эстонию без проездного документа дорого обошлась финскому бизнесмену.
Поездка в Эстонию без проездного документа дорого обошлась финскому бизнесмену. Фото: Sander Ilvest

Государственный суд Финляндии в четверг признал бизнесмена Микко Лаакконена, посетившего в 2015 году Эстонию без паспорта, виновным в нарушении государственной границы и оштрафовал его почти на 60 000 евро.

В четверг Госсуд постановил, что Лаакконен виновен в преступлении небольшой тяжести, связанном с пересечением государственной границы, и наказал его штрафом в размере пяти дневных заработных плат. Среднемесячный доход венчурного капиталиста Лаакконена составляет 700 000 евро, и суд рассчитал его дневной доход в размере 11 662 евро.

Таким образом, за поездку в Эстонию ему придется заплатить штраф в размере 58 310 евро, сообщает Helsingin Sanomat.

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