Поездка финского бизнесмена в Эстонию обошлась ему почти в 60 000 евро

Государственный суд Финляндии в четверг признал бизнесмена Микко Лаакконена, посетившего в 2015 году Эстонию без паспорта, виновным в нарушении государственной границы и оштрафовал его почти на 60 000 евро.
В четверг Госсуд постановил, что Лаакконен виновен в преступлении небольшой тяжести, связанном с пересечением государственной границы, и наказал его штрафом в размере пяти дневных заработных плат. Среднемесячный доход венчурного капиталиста Лаакконена составляет 700 000 евро, и суд рассчитал его дневной доход в размере 11 662 евро.