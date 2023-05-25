Поездка финского бизнесмена в Эстонию обошлась ему штрафом в размере почти 60 000 евро

В четверг Госсуд постановил, что Лаакконен виновен в преступлении небольшой тяжести, связанном с пересечением государственной границы, и наказал его штрафом в размере пяти дневных заработных плат. Среднемесячный доход венчурного капиталиста Лаакконена составляет 700 000 евро, и суд рассчитал его дневной доход в размере 11 662 евро.