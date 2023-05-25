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Убил свою мать: житель Эстонии получил длительный тюремный срок

BNS
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Александр Иванов в суде
Александр Иванов в суде Фото: Katrin Lust

Харьюский уездный суд в четверг приговорил к длительному тюремному сроку мужчину, который прошлой весной убил свою мать.

Суд приговорил 38-летнего Александра Иванова к 13 годам тюрьмы за убийство, начало срока отсчитывается от его задержания 21 марта прошлого года.

Согласно обвинению, в марте 2022 года Иванов в расположенной в Таллинне квартире нанес своей матери более 20 ударов ножом.

Согласно обвинению, особая жестокость убийства выражалась в том, что после того, как женщина упала на спину и пыталась защититься руками, Иванов продолжал наносить ей ножевые удары. Иванов нанес ей удары в область лица, головы и шеи. Женщина скончалась от полученных травм.

Иванов на суде признал себя полностью виновным, но не смог объяснить убийство.

Приговор может быть оспорен через Таллиннский окружной суд.

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