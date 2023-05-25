Убил свою мать: житель Эстонии получил длительный тюремный срок

Суд приговорил 38-летнего Александра Иванова к 13 годам тюрьмы за убийство, начало срока отсчитывается от его задержания 21 марта прошлого года.

Согласно обвинению, в марте 2022 года Иванов в расположенной в Таллинне квартире нанес своей матери более 20 ударов ножом.

Согласно обвинению, особая жестокость убийства выражалась в том, что после того, как женщина упала на спину и пыталась защититься руками, Иванов продолжал наносить ей ножевые удары. Иванов нанес ей удары в область лица, головы и шеи. Женщина скончалась от полученных травм.

Иванов на суде признал себя полностью виновным, но не смог объяснить убийство.