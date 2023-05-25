Эксперт: что происходит сейчас с ценами на дачи вблизи от Таллинна

«Самым популярным является северное побережье — старые рыбацкие поселки и дачные районы, где спрос превышает предложение. Повышение процентных ставок не особенно сильно повлияло на рынок дач, потому что многие покупают их на собственные средства», - сказала Юндас.

«Очень популярна также волость Ляэне-Харью: Вяэна-Йыэсуу, Лауласмаа, Тюрисалу и Клоога. Многие покупатели - молодые люди, которые хотят уехать на лето из города, этому способствует то, что многим по-прежнему предоставляется возможность работать из домашнего офиса. Кроме того, среди молодежи опять стало популярно иметь свой собственный садовый участок», - объяснила Юндас.

Классическая дача в форме буквы «А». Фото: Sille Annuk

«Сейчас наибольшим спросом пользуются хорошо сохранившиеся дачи 1970-х годов, например, классические, А-образной формы, приспособленные для круглогодичного проживания, или просто хорошо сохранившиеся дома, которые можно привести в порядок. Цены на дома похуже немного снизились, потому что их приходится сносить и строить заново, а цены на строительные работы сейчас высокие. На дома в популярных районах и просто хорошие дома цены остались на прежнем уровне и даже немного выросли. Например, классическая дача на северном побережье стоит от 75 000 до 95 000 евро», - уточнила Юндас. Более дешевые дачи в волости Ляэне-Харью, расположенные ближе к Лайтсе и Кибуна, стоят около 50 000 евро.

«Рынок дач – это очень сезонный рынок, а это означает, что теплая погода побуждает людей искать подходящие дачи и действовать быстрее. Хотя хорошие сделки заключаются и зимой, сейчас все же самое лучшее время выставить свою дачу на продажу. Во второй половине лета может случиться так, что вы уже немного припозднились с продажей, и дачу придется оставить у себя еще на одну зиму. Если у продавца нет желания и мотивации самому заниматься дачей, то при такой задержке, с учетом зимних погодных условий, нельзя гарантировать, что в новом сезоне вы получите более высокую или даже такую же цену, потому что дом и зимой нуждается в уходе и поддержании порядка», - добавила Юндас.