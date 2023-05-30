ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Россия искалечила судьбы тысяч украинцев, называя свои действия их защитой

Российская пропаганда называла целью войны спасение населения Украины, якобы страдающего от нынешней власти. Украинка Анастасия Лопина, ныне студентка магистерской программы Тартуского университета, на примере судьбы одного из своих украинских преподавателей рассказывает, что единственным «спасением», которое РФ предложила гражданам Украины, стало их убийство, а также разрушение их мирной жизни, личного счастья и карьерных планов.
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
6:40 вечера. Звонок. «Настя, они убили Костю…»
А вы когда-нибудь теряли близкого вам человека? Или чувствовали ту несправедливость, когда за вас решения, меняющие вашу жизнь, принимает кто-то другой, вообще не имея такого права?
Я почувствовала это на себе, когда 21 марта 2023 года услышала те страшные слова о смерти, и узнала, что человек, который давал мне знания в сфере международных отношений, когда я получала в Украине степень бакалавра, погиб на войне. После этого все оборвалось… Сердце сжалось и замерло… Мозг не понял, что происходит. Ты чувствуешь только горькую боль, отчаяние, неприятие и хаос в мыслях.
Не доживший до своего 44-летия Константин Семчинский был украинским ученым, политологом, кандидатом философских наук, доцентом, настоящим патриотом своего государства, отважным воином, и вот теперь - Героем Украины. Его научный вклад и работы были направлены на исследование конфликтов, войн, деоккупации, реинтеграции и постконфликтного примирения.
Исследование агрессии Российской Федерации против Украины не стало исключением. Но, начиная с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины, все теоретические знания и все то, о чем он писал, пришлось применить на практике. Поскольку враг атаковал его страну, дом, семью и родных. Его дети и жена, как и все украинцы, оказались в опасности, потому что в тот день Россия запустила массированные ракетные обстрелы по городам и гражданскому населению Украины, которые не прекращает по сей день, и начала полномасштабную войну на украинских территориях.
После этого он твердо решил защищать свою родину, семью и украинцев, и вступил добровольцем в территориальную оборону. Затем он стал лейтенантом запаса и получил поручение проводить морально-психологическое обеспечение в военных формированиях Украины. Наконец, еще чуть позже он стал офицером-лейтенантом и в рядах ВСУ стал защищать свою страну от оккупантов.
«После 24 февраля 2022 года Константин Семчинский сменил свои любимые яркие рубашки на пиксель, а поле дебатов – на военный фронт. Он защищал свою страну сначала добровольцем территориальной обороны, а затем боевым офицером-лейтенантом в составе ВСУ в Донецкой области, воевал в Авдеевке, и погиб 19 марта 2023 года в Белополье на Сумщине», - пишет информационный канал «Країна_інфо».
Убийцы педагогов являются еще и убийцами будущего
Его мать Наталья Семчинская в интервью американскому телеканалу WLFI сказала, что когда убивают человека, дающего знания и воспитывающего молодежь, тем самым убивают и следующие поколения: «Когда убивают учителя - убивают не только человека, но и поколения, которые он уже не научит».
В самом деле, для меня Константин Валерьевич был примером для подражания. Он был преподавателем, давшим знания не одному поколению. Он всегда поражал своим интеллектом, отмеченным тонкой иронией чувством юмора и острым умом. Его с уверенностью можно было назвать настоящим профессионалом своего дела, высокообразованной и очень умной личностью, к которой мы, студенты, шли с огромным восторгом на пары. Его разговоры со студентами не только касались истории международных отношений, но и часто звучали как наставления быть всегда честным, любить и защищать свою страну, верить в ее будущее, никогда не изменять своим принципам и ценностям, и всегда оставаться человеком.
Похожим образом вспоминает о нем и его 14-летний сын Глеб, который с печалью переживает его смерть, но с большим достоинством и гордостью рассказывает о своем отце: «Думаю, что самые важные вещи, которым учил меня мой отец - это быть честным и не врать, всегда быть смелым и бороться за то, что для меня самое важное. В его случае этими идеалами были его семья и его родная страна, и он сражался за эти идеалы смело и неотразимо. Он пошел на войну, зная, что он может даже не вернуться, но он все же пошел, чтобы защищать все, что он любит, и если говорить о его поступках не только для нашей страны, но и для нас, его семьи, я даже не могу изложить словами, насколько достойным и любящим отцом он был».
Постичь всю ту боль, которую испытывают родные и близкие Константина, невозможно. Потому что даже меня, его студентку, иногда пробирает и не отпускает. Поскольку ты понимаешь, что больше не сможешь послушать его лекции, задать вопросы, спросить совета.
Сложно представить себя на месте жены, матери и детей Константина, представить, что все то, чем ты живешь, для кого живешь, работаешь, развиваешься, уходит. У тебя это безжалостно забирают, не имея на то никакого права. Приходят в твой дом и варварски, жестоко забирают. Начинают уничтожать, ломать, наносить вред и оставлять после себя большой и болезненный шрам на сердце. И встречи Рождества за столом, разговоры, дни рождения, проведенное время вместе, воспитание детей и другие такие простые, но ценные вещи, превращаются в воспоминания.
Через несколько недель после смерти Константина Семчинского его мать рассказывала о переживаниях его собственного сына Глеба, который вместе со своей сестрой Соломией и мамой Олесей, женой Константина, был вынужден покинуть свой дом, потому что туда пришел враг: «Глеб сказал, что единственное, чего он хотел весь прошлый год, когда он был здесь со мной, далеко-далеко от своего дома, это увидеть своего папу, увидеть не на экране телефона, а тактильно близко, быть рядом с ним, гулять, говорить и смеяться вместе, играть в игры, играть с котиками, смотреть фильмы вместе, просто быть как-то в одном месте, в том же месте...»
«Глеб не может вернуться домой, потому что его дома уже нет, хотя есть стены и крыша. Но места, которое он называл домом, нет, оно не то, не то чувство, не то сердце. Теперь это больше похоже на душевную боль. Это как театральная декорация его бывшего дома. Те, кто жестоко лишил жизни его отца, хладнокровно лишили Глеба его счастливой жизни, любящего дома и веселого времени с отцом».
Прикрываясь абсурдными лозунгами, Россия творила страшные преступления
А сколько еще таких сломанных судеб и украинских семей, у которых забрали родных или дом? Сколько еще таких детей, оставшихся сиротами, или родителей, потерявших своих детей из-за этой войны, которую безжалостно начала Российская Федерация на территории Украины?
Эта история показывает и в очередной раз подтверждает то, что все заявления, звучащие со стороны Кремля о спасении украинского населения, якобы страдающего от нынешней власти, являются абсурдом и очевидной частью путинской пропаганды, которую российская власть как зерно проращивала в головах своих граждан, зомбируя их мозг на протяжении долгих лет. Возникает вопрос: убивая мирное население Украины, калеча судьбы тысяч украинцев, унося жизни детей и взрослых, от кого путинская власть защищает украинцев? Убивать - это и есть спасение?
Ответ очевиден. Украинцы до аннексии Крыма, оккупации территорий Донецкой и Луганской областей, а также до начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины жили мирной жизнью, работали, любили, кто-то писал научные статьи, кто-то учился, кто-то делал все возможное для обеспечения хорошего будущего для своих детей, а кто-то вынашивал большие карьерные амбиции. Мы просто жили, пока враг не пришел в наш дом.
Анастасия Лопина, студентка магистерской программы «Политика и управление в эпоху дигитализации» Тартуского университета