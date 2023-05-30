ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Россия искалечила судьбы тысяч украинцев, называя свои действия их защитой

Похожим образом вспоминает о нем и его 14-летний сын Глеб, который с печалью переживает его смерть, но с большим достоинством и гордостью рассказывает о своем отце: «Думаю, что самые важные вещи, которым учил меня мой отец - это быть честным и не врать, всегда быть смелым и бороться за то, что для меня самое важное. В его случае этими идеалами были его семья и его родная страна, и он сражался за эти идеалы смело и неотразимо. Он пошел на войну, зная, что он может даже не вернуться, но он все же пошел, чтобы защищать все, что он любит, и если говорить о его поступках не только для нашей страны, но и для нас, его семьи, я даже не могу изложить словами, насколько достойным и любящим отцом он был».