В Эстонии появится новый заповедник

Цель создания охраняемой территории - более комплексная и эффективная защита ценных лесных и болотных экосистем, репрезентативной карстовой зоны, а также охраняемых видов и мест их обитания.

Охраняемая территория Каармисе-Йыемпа будет разделена на целевую охранную зону и зону ограничений. Целевая охранная зона занимает площадь почти 250 гектаров, из которых чуть более 141 гектаров - частные и почти сто гектаров - государственные земли, а зона ограничения занимает площадь почти 28 гектаров и является частной землей.

Большая часть территории включена в целевую охранную зону, но территория, которая преимущественно охраняется как заповедная, в значительной степени покрыта местообитаниями Natura 2000, что означает, что режим охраны не будет значительно ужесточен. При нынешнем статусе заповедника не допускается нанесение ущерба местообитаниям - на них не разрешается ни строительство, ни лесопользование.