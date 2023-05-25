«Редакционная ответственность»: штраф в отношении TVNET пересматриваться не будет

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) не будет пересматривать решение о наложении штрафа в размере 8500 евро на портал TVNET, подтвердил агентству LETA председатель совета Ивар Аболиньш.
Он пояснил, что решение было принято в административном порядке и TVNET GRUPA частично признала свою вину, что было соответствующим образом зафиксировано. «С другой стороны, заявления предприятия, прозвучавшие уже после заседания, абсолютно противоречат тому, что говорила TVNET GRUPA в ходе рассмотрения дела об административном нарушении», - сказал Аболиньш.
По словам Аболиньша, штраф назначен не за употребление слова «депортация», а за нарушение положений Закона об электронных СМИ.
Ссылаясь на закон, Аболиньш заявил, что он предусматривает, что электронные СМИ обеспечивают справедливое, объективное, точное и нейтральное отражение фактов и событий в передачах, способствуя обмену мнениями и соблюдая общепринятые журналистские и этические принципы. Комментарии и мнения отделяются от новостей, указывается автор мнения или комментария. В информационно-документальных и новостных передачах факты должны быть представлены таким образом, чтобы не вводить аудиторию в заблуждение.
Аболиньш сказал, что подобные нормы соблюдаются и в других странах Евросоюза и в этом отношении Латвия не уникальна.
Аболиньш также отметил, что совет за время своего существования применял указанную норму только в исключительных случаях - всего 11 раз, а штрафы применялись в пяти случаях. «Кроме того, в данном случае у NEPLP не было возможностей не наложить штраф, поскольку вину в нарушении частично признала сама компания», - заявил Аболиньш.
Он также утверждал, что наказание для TVNET не применено только за высказывания оппозиционного депутата Сейма Алексея Росликова («Стабильности!»), поскольку к его словам присоединились и журналисты, несколько раз повторившие его слова как свои собственные.
«Это, в свою очередь, редакционная ответственность, которую должно брать на себя любое латвийское электронное СМИ» - сказал Аболиньш.
Аболиньш подтвердил, что NEPLP проинформировал Службу государственной безопасности как об информации, появившейся в программе, так и об информации, указанной в полученных советом заключениях Музея оккупации Латвии, Государственного архива и организации «Центр общественной памяти».
Напомним, NEPLP постановил оштрафовать на сумму 8500 евро интернет-медиа TVNET GRUPA за неправильное, по мнению совета, использование слова «депортация». Это слово изначально было использовано не самим СМИ, а дававшим интервью депутатом Сейма.
Главный редактор TVNET GRUPA Томс Островскис заявил агентству LETA, что подобные действия NEPLP подрывают основы латвийской демократии. Интернет-портал обжалует решение совета в суде.
NEPLP имеет право контролировать электронные СМИ, которыми традиционно являются телевидение и радио, но уже на протяжении нескольких лет регулятор также осуществляет мониторинг поставщиков услуг по требованию, зарегистрированных в соответствующем регистре, в число которых входят и два крупнейших латвийских интернет-портала - TVNET и Delfi.
В цикле программ «Кто вам платит?» русской версии TVNET вышло интервью депутата Сейма Алексея Росликова («Стабильности!») ведущим Вадиму Радионову и Эрике Сташкевич.
Как указано в решении NEPLP, при обсуждении возможных поправок к Закону об иммиграции в программе была представлена заведомо неточная информация о том, что возможные поправки к Закону об иммиграции предусматривают депортацию, или выдворение жителей Латвии из страны, если они не записались на сдачу экзамена на знание государственного языка и не подали заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза.
Как утверждает NEPLP, по сути эти поправки к Закону об иммиграции означают не депортацию, а возможное выдворение граждан России и Беларуси в страну их гражданства в случае несоблюдения ими требований закона о запросе на предоставление статуса постоянного жителя Евросоюза. Поэтому интернет-портал наказан за «несоблюдение необходимой точности и нейтральности».
Решение может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней в Рижском городском суде.
Островскис сообщил, что решение NEPLP означает для СМИ в Латвии составление списка «запрещенных слов» и «запрещенных людей», которые нельзя публиковать в соответствующем контексте.
«Журналистам будет запрещено брать интервью у людей, чье мнение не совпадает с идеологией правящих партий, потому что NEPLP накажет всех, взяв за правовое основание прецедент TVNET», - сказал Островскис.
Он отметил, что в Европе слово «депортация» является широко используемым юридическим термином национальной иммиграционной политики и применимо не только к историческим событиям до и после Второй мировой войны в Латвии.
Также Островскис подчеркнул, что TVNET GRUPA наказана не только за использование слова «депортация», но и за интервью с депутатом Сейма, мнение которого не совпадает с позицией правящих партий.
«Обязанность журналиста - не отражать мнение представителей власти или государственных структур, а давать слово в том числе и тем, чье мнение не совпадает или даже противоречат позиции власти, редакции СМИ или какой-либо социальной группы», - подчеркнул главный редактор TVNET GRUPA.