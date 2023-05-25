«Редакционная ответственность»: штраф в отношении TVNET пересматриваться не будет

Он пояснил, что решение было принято в административном порядке и TVNET GRUPA частично признала свою вину, что было соответствующим образом зафиксировано. «С другой стороны, заявления предприятия, прозвучавшие уже после заседания, абсолютно противоречат тому, что говорила TVNET GRUPA в ходе рассмотрения дела об административном нарушении», - сказал Аболиньш.

По словам Аболиньша, штраф назначен не за употребление слова «депортация», а за нарушение положений Закона об электронных СМИ.

Ссылаясь на закон, Аболиньш заявил, что он предусматривает, что электронные СМИ обеспечивают справедливое, объективное, точное и нейтральное отражение фактов и событий в передачах, способствуя обмену мнениями и соблюдая общепринятые журналистские и этические принципы. Комментарии и мнения отделяются от новостей, указывается автор мнения или комментария. В информационно-документальных и новостных передачах факты должны быть представлены таким образом, чтобы не вводить аудиторию в заблуждение.

Аболиньш сказал, что подобные нормы соблюдаются и в других странах Евросоюза и в этом отношении Латвия не уникальна.

Аболиньш также отметил, что совет за время своего существования применял указанную норму только в исключительных случаях - всего 11 раз, а штрафы применялись в пяти случаях. «Кроме того, в данном случае у NEPLP не было возможностей не наложить штраф, поскольку вину в нарушении частично признала сама компания», - заявил Аболиньш.