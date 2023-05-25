Разведка Украины: список «кандидатов» на уничтожение возглавляют Путин и Пригожин

Скибицкий признал, что его спецназ пытается убить Владимира Путина, но объяснил, что усилиям мешают предполагаемые двойники Путина, сообщает немецкое СМИ LBC.

Помимо российского президента, в список на ликвидацию входят Евгений Пригожин, глава частной военной компании «Вагнер», и российский генерал Сергей Суровикин.

По словам высокопоставленного сотрудника украинской разведки, покушение на Путина осложняются тем, что он часто скрывается, сказал он Die Welt.

Скибицкий ранее утверждал, что Путин использует двойников для публичных выступлений. «Когда украинские спецслужбы переживают трудные времена, Путин начинает высовываться», - пояснил он.

Замглава разведки также признал, что в списке есть и высокопоставленные российские чиновники, и все они должны ответить за свои действия в Украине. «Начальник Генштаба Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу спланировали вторжение», - сказал украинский чиновник.

«Многие россияне по-прежнему поддерживают эту так называемую спецоперацию, но благодаря социальным сетям и перехвату телефонных разговоров мы знаем, что россияне напуганы большим количеством жертв [на фронте]», - добавил он.

Однако в конце концов, считает разведчик, ответить за свои действия придется всем, кто причастен к агрессии, будь это полевой командир, российские командиры или важные бизнесмены, которые финансируют или производят оружие.