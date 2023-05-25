«Брат спас мне жизнь, но сам погиб»: история братьев, воевавших за Бахмут

200 часов без перерыва Максим сражался за Бахмут, перед тем как его застрелил российский снайпер.

«Восемь дней он не ел и не спал, - говорит мать военного Лилия. - Он не мог даже на пять минут закрыть глаза, опасаясь выстрела снайпера».

Лилия теперь называет Бахмут адом, и на это у нее есть личные причины. Этот город забрал жизнь одного из ее двух сыновей, а второго там тяжело ранили.

Единственное, что ее утешает, это тот факт, что хотя один ее сын погиб, он спас жизнь другого.

Когда Россия вторглась в Украину в прошлом году, Максим и Иван вызвались идти воевать добровольцами. На тот момент Максиму было 22 года, а Ивану всего 18.

По словам младшего из братьев, Ивана, они с Максимом были неразлучны. «Он всегда был со мной, а я с ним. Для меня он был самым дорогим человеком».

Иван, на лице у которого заметен большой шрам, показывает мне видео и фото, где они с Максимом вместе: вот они в окопе, вот в военной машине, а вот пытаются отдохнуть.

Просматривая эти фотографии в хронологическом порядке, видно, как со временем два улыбающихся красивых молодых человека меняются, становясь все более изможденными по мере того, как война отбирает у них юность.

Максим и Иван. Фото: Provided by Ivan's family