Фото ⟩ Неизвестные припарковали самокаты Bolt на крыше автобусного павильона

Пресс-секретарь Bolt Лийзи Мария Муули сказала, что это очень необычное место, откуда работникам их фирмы пришлось снимать самокаты. «К счастью, злонамеренный вандализм случается крайне редко, и люди в основном понимают, что самокат – это средство передвижения, которое нужно правильно и безопасно парковать», – отметила она.

По словам Муули, в основном нетрадиционными местами для парковки являются закрытые дворы и лестничные клетки, где следующие клиенты не могут арендовать самокат. «В таких случаях мы информируем человека, который последним пользовался самокатом, где и как правильно парковаться», – объяснила Муули.