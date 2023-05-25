Фото ⟩ Неизвестные припарковали самокаты Bolt на крыше автобусного павильона

В четверг днем на улице Няйтузе в Тарту можно было наблюдать странную картину, как два электросамоката Bolt были припаркованы на крыше автобусного павильона.
Пресс-секретарь Bolt Лийзи Мария Муули сказала, что это очень необычное место, откуда работникам их фирмы пришлось снимать самокаты. «К счастью, злонамеренный вандализм случается крайне редко, и люди в основном понимают, что самокат – это средство передвижения, которое нужно правильно и безопасно парковать», – отметила она.
По словам Муули, в основном нетрадиционными местами для парковки являются закрытые дворы и лестничные клетки, где следующие клиенты не могут арендовать самокат. «В таких случаях мы информируем человека, который последним пользовался самокатом, где и как правильно парковаться», – объяснила Муули.
Bolt сообщили об оставленных на крыше автобусного павильона самокатах, сегодня после полудня сотрудники фирмы пошли снимать их оттуда. «Такое размещение самокатов также опасно для других участников дорожного движения. Очень грустно видеть, что с самокатами обращаются таким образом», – заключила пресс-секретарь Bolt.