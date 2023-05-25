ЕЩЕ И ОПРАВДЫВАЕТСЯ ⟩ «И когда я, наконец, побью его, то я, блин, сразу виноват?» Парень, избивший в Вильянди 8-летнего мальчика, оправдывает свое поведение

В понедельник в социальных сетях начали распространяться ужасные видеозаписи, на которых парень постарше неоднократно бьет младшего мальчика, которому, как утверждается, восемь лет. Чуть позже выяснилось, что инцидент произошел в конце апреля в Вильяндимаа.

Однако сейчас в соцсетях распространяется видео, на котором молодой человек, совершивший избиение, разговаривает по телефону якобы с отцом. На стуле сидит молодой человек, по громкой связи раздается звонок, а вокруг него трое друзей. Это был один из трех друзей, которые записали видео, а также разместили его в социальных сетях.

Видео якобы начинается со слов отца ребенка: «…размахивать кулаками, к сожалению, я думаю, что эта тренировка тебе не нужна. Это крайне скверная ситуация, Карл (имя изменено – прим. ред.). Это для меня и… (обрыв предложения в аудиофайле – прим. ред.) очень скверная ситуация».

Мальчик отвечает: «Знаешь, что такое скверная ситуация? Когда маленький ребенок ходит перед твоим домом, все время показывает тебе средний палец, все время посылает тебя куда-то в жопу, посылает на три буквы и набрасывается. И когда я, наконец, побью его, то я, блин, сразу виноват?»

«Нет, не надо!»