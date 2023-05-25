«А если я, наконец, начну его бить, я виноват?» – говорит главный герой избиения, всплывшего в социальных сетях в начале недели. В соцсетях сейчас гуляет еще одно видео, на котором молодой человек, нанесший побои, якобы разговаривает с отцом по телефону. Существует несколько версий произошедшего, возбуждено уголовное дело.
ЕЩЕ И ОПРАВДЫВАЕТСЯ ⟩ «И когда я, наконец, побью его, то я, блин, сразу виноват?» Парень, избивший в Вильянди 8-летнего мальчика, оправдывает свое поведение
В понедельник в социальных сетях начали распространяться ужасные видеозаписи, на которых парень постарше неоднократно бьет младшего мальчика, которому, как утверждается, восемь лет. Чуть позже выяснилось, что инцидент произошел в конце апреля в Вильяндимаа.
Однако сейчас в соцсетях распространяется видео, на котором молодой человек, совершивший избиение, разговаривает по телефону якобы с отцом. На стуле сидит молодой человек, по громкой связи раздается звонок, а вокруг него трое друзей. Это был один из трех друзей, которые записали видео, а также разместили его в социальных сетях.
Видео якобы начинается со слов отца ребенка: «…размахивать кулаками, к сожалению, я думаю, что эта тренировка тебе не нужна. Это крайне скверная ситуация, Карл (имя изменено – прим. ред.). Это для меня и… (обрыв предложения в аудиофайле – прим. ред.) очень скверная ситуация».
Мальчик отвечает: «Знаешь, что такое скверная ситуация? Когда маленький ребенок ходит перед твоим домом, все время показывает тебе средний палец, все время посылает тебя куда-то в жопу, посылает на три буквы и набрасывается. И когда я, наконец, побью его, то я, блин, сразу виноват?»
«Нет, не надо!»
В почту редакции Elu24 также попали видео избиений, о которых идет речь: «В очередной раз в сети по детским телефонам распространяются видеоролики, на которых шестиклассник избивает восьмилетнего мальчика. Моя младшая сестра прислала мне фотографии и видео. Это ненормально, что у нас в эти дни происходит, но, может быть, молодые люди выучат урок, если имя навсегда останется в интернете».
Отправитель сообщения просил выложить видео и фото, но для защиты детей и, в первую очередь, пострадавшего, мы этого делать не будем.
Кадры очень жестокие. На одном из видео нападавший, находясь в лесу, держит пилу и делает угрожающие движения над лежащим на земле пострадавшим, как будто хочет отпилить маленькому мальчику ногу. При этом жертва кричит: «Нет, не надо!» Сам избивавший на видео прячется под капюшоном.
На другом видео, которое попало в Elu24, парень постарше жестоко бьет жертву ногой по спине. Жертва, плача и умоляя о пощаде, в один момент все-таки умудряется встать, но затем падает на землю рядом с водоемом. Злодей продолжает, еще сильнее пиная жертву по спине, заставляя мальчика кричать от сильной боли.
Однако в понедельник вечером в соцсетях также стало распространяться видео, на котором якобы тот самый парень, который избил восьмилетнего мальчика в лесу, был сам избит. Двое молодых людей повалили предполагаемого первоначального нападавшего на землю и также пинали его по спине.
Обе стороны конфликта известны
По словам веб-полицейской города Вильянди Элерин Тетсманн, инцидент произошел в конце апреля в Вильяндимаа, но это видео стали распространять в социальных сетях в понедельник, 22 мая.
«О видеозаписи, распространенной в социальных сетях во второй половине дня, мы узнали от наблюдательных детей, которые были обеспокоены этим зрелищем и тем, что происходило в сети. Конечно, мы хвалим этих детей, которые действовали правильно и сразу же сообщили об инциденте с насилием в полицию», – заявил онлайн-полицейский.
На основании информации, полученной от детей, и того, что можно увидеть на видео, обе стороны конфликта к настоящему времени стали известны полиции, известен и тот, кто записывал видео. Полиция и работники службы защиты детей продолжают разбираться со всеми тремя и их родителями. «Основная задача чиновников – оказать всестороннюю помощь детям, внести ясность в инцидент, который привел к совершению акта насилия в отношении таких малолетних детей, и предотвратить подобные инциденты в будущем».
Тетсманн попросила родителей сохранять спокойствие, если о таких инцидентах становится известно. Они должны спокойно говорить со своими детьми об этих проблемах и как можно скорее сообщать о них в полицию.
Несколько версий произошедшего
Родители младшего мальчика узнали о происшествии от полиции. Ребенок не рассказал им об ужасном происшествии. «Родители обоих мальчиков в настоящее время вместе работают над разрешением произошедшего», – сообщил изданию Sakala руководитель полиции Вильянди Маргус Сассь.
Ученик основной школы, избивший на видео ребенка на несколько лет младше себя, начал оправдываться перед полицией и, по словам Сасся, оправдывал инцидент тем, что младший мальчик раньше неоднократно вел себя плохо и не внял предупреждению. «Естественно, насилие не может быть решением в такой ситуации», – добавил Сассь Sakala .
В то же время полиция расследует несколько других версий. Полиция получила сигналы о том, что мальчик, выступающий в роли хулигана на видео, также может быть жертвой, поскольку, возможно, его заставили избивать мальчики старше него, которые позже использовали видео для его шантажа.
«Мы, безусловно, расследуем эти версии, но на данный момент вокруг этой истории образовалось много информационной пены», – заявил Сассь и привел в пример слух, который распространился в социальных сетях в понедельник, о том, что пострадавший, показанный на видео, был госпитализирован с травмой позвоночника. «Никто из фигурирующих на видео не находится в больнице», – заявил руководитель полиции.
«Одно дело – проведение бесед, другое дело – форма производства по уголовному делу, в ходе которого можно собрать больше информации, и предусмотрены санкции в случае дачи ложных показаний», – заявил руководитель полиции Вильянди Маргус Сассь изданию Sakala, добавив, что во второй половине дня во вторник в полицию поступила важная дополнительная информация, указывающая на необходимость возбуждения уголовного дела. С этим согласилась и прокуратура.