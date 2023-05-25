Генерал Бундесвера: тормоз для обороны стран Балтии – нехватка мест для военных учений

«Учебные площадки - это тормоз для трех стран Балтии, потому что их не так много. Но здесь есть большой военный потенциал, поэтому возникает вопрос, как это согласовать, как организовать, как извлечь пользу из тех или иных учений», - сказал генерал-майор Ганте журналистам в четверг в учебном полку в латвийской Рукле.

Он участвовал во встрече командиров трех батальонов союзников, дислоцированных в странах Балтии, и командования сухопутных войск Литвы, Латвии и Эстонии.

В свою очередь, командующий Сухопутными войсками Литвы Артурас Радвилас отметил, что условия для проведения учений улучшаются, и что эта потребность скоро будет удовлетворена.

Как указали оба офицера, встреча в формате «3+3» была посвящена улучшению координирования и согласованию действий для поиска наиболее эффективных путей укрепления сдерживания и обороны восточного фланга НАТО, особенно стран Балтии.

«Сегодня мы говорили о сферах, актуальных для всех нас, и узнали, что мы можем укрепить наши усилия в области подготовки, учений, логистики, а также инфраструктуры, и главной целью было учиться друг у друга», - сказал Ганте.