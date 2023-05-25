ФОТО ⟩ В Таллинне продолжаются работы на месте пожара станции отходов

Rus.Postimees.ee112ФОТО ⟩ В Таллинне продолжаются работы на месте пожара станции отходовrus.postimees.ee25 мая 2023, 17:29Facebook TwitterComments Начавшиеся во вторник вечером работы на месте пожара станции отходов на Суур-Сыясяэ продолжились и сегодня.В среду пожар был локализован, и угрозы жизни и здоровью людей больше нет.Агентство окружающей среды вчера возбудило уголовное дело по статье о загрязнении окружающей среды по неосторожности. Уголовное дело ведет Пыхьяская окружная прокуратура.Facebook TwitterComments Ключевые слова пожарспасателипожарныесуур-сыямяэ Pекомендуем