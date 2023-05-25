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ФОТО ⟩ В Таллинне продолжаются работы на месте пожара станции отходов

rus.postimees.ee
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Начавшиеся во вторник вечером работы на месте пожара станции отходов на Суур-Сыясяэ продолжились и сегодня.

В среду пожар был локализован, и угрозы жизни и здоровью людей больше нет.

Агентство окружающей среды вчера возбудило уголовное дело по статье о загрязнении окружающей среды по неосторожности. Уголовное дело ведет Пыхьяская окружная прокуратура.

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