Визит высокопоставленных лиц: в пятницу на таллиннских дорогах ожидаются заторы

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, напомнив, что во второй половине дня в Таллинн с визитом прибывают канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. В связи с этим возможны временные остановки движения транспорта между аэропортом и Старым городом.

«Погода обещает быть хорошей, поэтому по возможности старайтесь пойти на работу - или с работы домой - пешком, на велосипеде или общественном транспорте, а если придется ехать на машине, по возможности закончите рабочий день чуть раньше, чтобы не попасть в пробки», - рекомендовала Пыхьяская префектура в социальных сетях.