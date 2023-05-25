Полиция: пропавшая в Кохтла-Ярве Елена найдена

Обеспокоенные родственники сообщили полиции, что не могли связаться с ней с прошлой субботы. Телефон Елены был выключен, а дома она не появлялась.

Полиция проверила возможные места нахождения Елены, но найти ее не удалось. Также были проверены больницы, но безуспешно. Соседи не видели Елену в течение недели.