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Полиция: пропавшая в Кохтла-Ярве Елена найдена

rus.postimees.ee
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

Полиция 25 мая просила помощи в выяснении местонахождения 56-летней Елены, которая ушла из своего дома в районе Ахтме, Ида-Вирумаа, и не вернулась.

Обеспокоенные родственники сообщили полиции, что не могли связаться с ней с прошлой субботы. Телефон Елены был выключен, а дома она не появлялась.

Полиция проверила возможные места нахождения Елены, но найти ее не удалось. Также были проверены больницы, но безуспешно. Соседи не видели Елену в течение недели.

Сегодня, 26 мая, пресс-служба полиции сообщила, что близкие передали стражам порядка, что местонахождение Елены установлено и с ней все в порядке. 

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