Полиция: пропавшая в Кохтла-Ярве Елена найдена

Полиция 25 мая просила помощи в выяснении местонахождения 56-летней Елены, которая ушла из своего дома в районе Ахтме, Ида-Вирумаа, и не вернулась.
Обеспокоенные родственники сообщили полиции, что не могли связаться с ней с прошлой субботы. Телефон Елены был выключен, а дома она не появлялась.
Полиция проверила возможные места нахождения Елены, но найти ее не удалось. Также были проверены больницы, но безуспешно. Соседи не видели Елену в течение недели.
Сегодня, 26 мая, пресс-служба полиции сообщила, что близкие передали стражам порядка, что местонахождение Елены установлено и с ней все в порядке.