Вы ее видели? ⟩ Полиция ищет 56-летнюю Елену, пропавшую в Кохтла-Ярве

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения Елены, которая ушла из своего дома в районе Ахтме, Ида-Вирумаа, и до сих пор не вернулась.
Обеспокоенные родственники сообщили полиции, что не могут связаться с ней с прошлой субботы. Телефон Елены выключен, а дома она не появлялась.
Полиция проверила возможное местонахождение Елены, но пока найти ее не удалось. Также были проверены больницы, но безуспешно. Соседи также не видели Елену в течение недели. Поиски пропавшей продолжаются.
Елена невысокого роста, около 155 см, среднего телосложения. У нее короткие волосы. Неизвестно, во что была одета женщина, когда ушла из дома.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Елены или видел ее, позвонить по номеру 112.