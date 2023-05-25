Вы ее видели? ⟩ Полиция ищет 56-летнюю Елену, пропавшую в Кохтла-Ярве

Обеспокоенные родственники сообщили полиции, что не могут связаться с ней с прошлой субботы. Телефон Елены выключен, а дома она не появлялась.

Полиция проверила возможное местонахождение Елены, но пока найти ее не удалось. Также были проверены больницы, но безуспешно. Соседи также не видели Елену в течение недели. Поиски пропавшей продолжаются.

Елена невысокого роста, около 155 см, среднего телосложения. У нее короткие волосы. Неизвестно, во что была одета женщина, когда ушла из дома.