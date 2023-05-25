«Новости в 7» за 25 мая: новые решения правительства, участники военных учений построили мост, где найти врачей и медсестер, как правильно ухаживать за шевелюрой летом и перевоплощение на фотоссесии

Сегодня в выпуске:

- Как будут выплачивать компенсации жителям за расширение полигона в Нурсипалу и что еще обсуждалось на заседании правительства?

- Чем закончились учения «Весенний шторм» для солдат инженерной роты? Наш региональный корреспондент наблюдал за возведением нового моста для пешеходов.

- Почему в Эстонии по-прежнему недостаточно медсестер и врачей и как система здравоохранения справляется с нехваткой квалифицированных специалистов?

- Наступивший теплый сезон несет с собой не только приятные эмоции от отдыха и летних наслаждений, но для многих представительниц прекрасного пола он нередко означает грядущие проблемы со здоровьем волос. Наша съемочная группа знакомилась с актуальными трендами в этой сфере.

- Международная панорама: что послужило причиной уничтожения исторического здания в центре Сиднея, про мощный тайфун на Гуаме и за сколько были проданы дыни в Японии.

- Фотоссесия с участием стилиста и визажиста - серьезное мероприятие, требующее основательной подготовки и серьезных расходов. Однако если специалисты подходят к делу с душой и используют различные современные технологии, то результат превзойдет все самые смелые ожидания. Наша корреспондент опробовала на себе сеанс перевоплощения ради эффектных кадров.