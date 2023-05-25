Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 25 мая: новые решения правительства, участники военных учений построили мост, где найти врачей и медсестер, как правильно ухаживать за шевелюрой летом и перевоплощение на фотоссесии
Сегодня в выпуске:
- Как будут выплачивать компенсации жителям за расширение полигона в Нурсипалу и что еще обсуждалось на заседании правительства?
- Чем закончились учения «Весенний шторм» для солдат инженерной роты? Наш региональный корреспондент наблюдал за возведением нового моста для пешеходов.
- Почему в Эстонии по-прежнему недостаточно медсестер и врачей и как система здравоохранения справляется с нехваткой квалифицированных специалистов?
- Наступивший теплый сезон несет с собой не только приятные эмоции от отдыха и летних наслаждений, но для многих представительниц прекрасного пола он нередко означает грядущие проблемы со здоровьем волос. Наша съемочная группа знакомилась с актуальными трендами в этой сфере.
- Международная панорама: что послужило причиной уничтожения исторического здания в центре Сиднея, про мощный тайфун на Гуаме и за сколько были проданы дыни в Японии.
- Фотоссесия с участием стилиста и визажиста - серьезное мероприятие, требующее основательной подготовки и серьезных расходов. Однако если специалисты подходят к делу с душой и используют различные современные технологии, то результат превзойдет все самые смелые ожидания. Наша корреспондент опробовала на себе сеанс перевоплощения ради эффектных кадров.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 25 мая.