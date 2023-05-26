ИСКРЫ ЛЕТЕЛИ! ⟩ Одинец и Кылварт жестко поспорили о гей-браке

Одинец: у союзов мужчин и женщин не отбирают их прав
Кылварт: прошлись катком по общественному мнению
Нужна ли Эстонии дискуссия о равенстве браков? Коалиция в ускоренном темпе продвигает в парламенте Закон о гендерно-нейтральном браке и прикладные акты к Закону о совместном проживании. Готово ли общество к переменам?
В дискуссии приняли участие вице-председатель Центристской партии, мэр Таллинна Михаил Кылварт и председатель правовой комиссии Рийгикогу, глава парламентской группы в поддержку ЛГБТ+, социал-демократ Эдуард Одинец.
Выдержки из беседы:
– Готово ли общество к изменению понятия брака как союза между мужчиной и женщиной?
Эдуард Одинец, СДПЭ: – Готово! Это показывают и опросы общественного мнения. Поддержка в отношении совместного проживания и брака между людьми одного пола постоянно растет. Более половины респондентов ничего не имеют против, потому что в их жизни от этого ничего не изменится. Девять лет назад, когда принимался Закон о совместном проживании, чуть меньше половины высказывали такую поддержку, сейчас «за» уже почти 80 процентов опрошенных.
Михаил Кылварт, ЦП: – Совместное проживание и брак – два разных понятия и с юридической точки зрения, и по содержанию. У новой коалиции стало уже доброй традицией принимать законы большими пакетами, хотя в данном случае речь идет о двух разных законах и понятиях.
Разные опросы показывают разные цифры, но итог один – общество в этом вопросе поляризовано, и неважно 51% или 53% поддерживают или не поддерживают изменения. Как минимум некорректно утверждать, что в обществе есть поддержка, как максимум – это не соответствует действительности.
Одинец: – 34 страны в мире уже узаконили равноправие браков. В свое время там тоже говорили о расколе и поляризации общества, но после принятия закона сразу же начинала расти поддержка.
Кылварт: – На карте мира значительно больше стран, чем 34. Приводить в пример значительное меньшинство стран – не очень уместно. У нас усердно бравируют тезисом, что изменение не касается других людей, что речь идет о правах меньшинства. Если бы это было так, то для конкретной социальной группы был бы принят закон. И такой закон уже имеется: Закон о сожительстве регулирует юридические отношения между лицами, состоящими в однополых отношениях. Прикладные акты к нему сейчас находятся в производстве в Рийгикогу.
Если же мы говорим о браке, то это не только социально-культурный вопрос. Это и юридический вопрос. Изменяя статус брака, когда вместо союза между мужчиной и женщиной это будет союз между двумя физическими лицами, происходит изменение правого статуса уже заключенных браков. Таково мнение юристов. Тем самым, изменение повлияет на всех тех, кто уже состоит в браке и рассматривает его как союз между мужчиной и женщиной. Таково было их правовое и социально-культурное понимание брака на момент узаконивания отношений. Это вопрос социально-культурных основ общества, а не вопрос прав одной социальной группы.
Одинец: – Закон о совместном проживании (он же – Закон о партнерстве или сожительстве) касается не только однополых, но и разнополых пар. Тем самым, он не распространяется только на определенную группу населения.
Что касается Закона о семье, в который будет вписано понятие гендерно-нейтрального брака, то он имеет под собой чисто юридическую основу. Это акт регистрации отношений перед государством. Дополнения к закону не отбирают никаких прав у союзов мужчин и женщин. Меняется только формулировка: раньше вступали в брак, который назывался союзом между мужчиной и женщиной, а теперь это будет называться браком между двумя взрослыми людьми. Разницы никакой!
Кылварт: – Это для вас нет разницы. И нет такого закона – для разнополых пар. Есть Закон о семье, в котором сформулировано понимание брака. На эту формулировку имеют право все пары, которые вступали в брак с пониманием того, что это союз между мужчиной и женщиной.
Крайне безответственно не признавать полярность мнений по этому вопросу и то, что это решение имеет социально-культурные последствия. Именно поэтому нынешняя коалиция сделала традицией проводить в парламенте все спорные законопроекты без должного обсуждения в обществе. То же самое происходит с налогообложением!
Сейчас мы имеем производство в ускоренном порядке по легализации однополых браков. И обществу дается на это три дня! Отведено всего три дня на формальное обсуждение вопроса. Все общественные организации, к которым обратились за комментарием, начинаются с того, что это полное неуважение к общественному мнению. Коалиция желает пройтись дорожным катком по общественному мнению. И при этом нам говорят о либеральности и демократии!
Одинец: – Вопрос легализации отношений двух людей, независимо от их пола, обсуждается в обществе уже более 10 лет. Звучат одни и те же аргументы, новых уже нет.
Для меня вопрос регистрации своих отношений перед государством не является социально-культурным вопросом. Для меня это чисто юридический факт регистрации отношений, независимо от пола.
Что касается трех дней на обсуждение, данных правительством, то, на самом деле, парламент дал еще две недели заинтересованным в обсуждении группам. Все эти группы приглашены в профильную комиссию Рийгикогу на обсуждение в начале июня. Никто не останется невыслушанным!
Подробнее в повторе!
Готово ли общество к изменению понятия брака как союза между мужчиной и женщиной?
Почему дискуссия в обществе не приветствуется?
К чему такая спешка с принятием законов?
Центристы дали понять, что частично поддержат коалицию в вопросе гендерно-нейтрального брака. Обструкции не будет?
Оппозиция раскололась в понимании традиционной семьи?
Зачем уже имеющийся Закон о совместном проживании дублировать новым Законом о гендерно-нейтральном браке?
Решит ли новый закон вкупе с подзаконными актами судьбу детей в однополых семьях, в частности – вопрос усыновления?