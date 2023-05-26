ИСКРЫ ЛЕТЕЛИ! ⟩ Одинец и Кылварт жестко поспорили о гей-браке

Кылварт: – На карте мира значительно больше стран, чем 34. Приводить в пример значительное меньшинство стран – не очень уместно. У нас усердно бравируют тезисом, что изменение не касается других людей, что речь идет о правах меньшинства. Если бы это было так, то для конкретной социальной группы был бы принят закон. И такой закон уже имеется: Закон о сожительстве регулирует юридические отношения между лицами, состоящими в однополых отношениях. Прикладные акты к нему сейчас находятся в производстве в Рийгикогу.

Если же мы говорим о браке, то это не только социально-культурный вопрос. Это и юридический вопрос. Изменяя статус брака, когда вместо союза между мужчиной и женщиной это будет союз между двумя физическими лицами, происходит изменение правого статуса уже заключенных браков. Таково мнение юристов. Тем самым, изменение повлияет на всех тех, кто уже состоит в браке и рассматривает его как союз между мужчиной и женщиной. Таково было их правовое и социально-культурное понимание брака на момент узаконивания отношений. Это вопрос социально-культурных основ общества, а не вопрос прав одной социальной группы.

Одинец: – Закон о совместном проживании (он же – Закон о партнерстве или сожительстве) касается не только однополых, но и разнополых пар. Тем самым, он не распространяется только на определенную группу населения.