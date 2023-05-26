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РАВЕНСТВО БРАКОВ ⟩ Студия Postimees: станет ли общество счастливее?

14:00 Кылварт vs Одинец
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Нужна ли Эстонии дискуссия о равенстве браков? Коалиция в ускоренном темпе продвигает в парламенте Закон о гендерно-нейтральном браке и прикладные акты к Закону о совместном проживании. Готово ли общество к переменам?

В дискуссии примут участие вице-председатель Центристской партии, мэр Таллинна Михаил Кылварт и председатель правовой комиссии Рийгикогу, глава парламентской группы в поддержку ЛГБТ+, социал-демократ Эдуард Одинец. Смотрите прямой эфир в 14:00!

  • Готово ли общество к изменению понятия брака как союза между мужчиной и женщиной?
  • Почему дискуссия в обществе не приветствуется?
  • К чему такая спешка с принятием законов?
  • Центристы дали понять, что частично поддержат коалицию в вопросе гендерно-нейтрального брака. Обструкции не будет?
  • Оппозиция раскололась в понимании традиционной семьи?
  • Зачем уже имеющийся Закон о совместном проживании дублировать новым Законом о гендерно-нейтральном браке?
  • Решит ли новый закон вкупе с подзаконными актами судьбу детей в однополых семьях, в частности – вопрос усыновления?
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