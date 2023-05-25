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В воскресенье отмечается малоизвестный праздник, который тем не менее удваивает оплату труда

, журналист Sakala
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В воскресенье христианский мир празднует день рождения Церкви, и, как государственный праздник, он также удваивает оплату труда.
В воскресенье христианский мир празднует день рождения Церкви, и, как государственный праздник, он также удваивает оплату труда. Фото: Erakogu

Это воскресенье принесет с собой праздник День Святой Троицы, или Пятидесятницы, который также входит в список государственных праздников, но который можно не заметить в календаре, потому что он всегда выпадает на воскресенье. По своим традициям и характеру это относительно неизвестный праздник в светском мире.

«Закон о трудовом договоре предусматривает, что те, кто работает в государственный праздник, по договоренности с работодателем могут взять выходной в другое время или получить двойную оплату», - говорит бухгалтер Ольга Ира. Так что, похоже, среди светских людей этот праздник в первую очередь касается бухгалтеров, которые составляют платежные ведомости. Однако для Иры День Святой Троицы также связан со старым обычаем приносить в дом ветки березы.

Эту традицию подтвердил Аллан Праатс, учитель прихода Паулуса в Вильянди. Он рассказал, что тоже ходил в лес и украсил церковь вазами, наполненными ветками, чтобы в воскресенье пахло свежей березой.

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