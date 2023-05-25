В воскресенье отмечается малоизвестный праздник, который тем не менее удваивает оплату труда

«Закон о трудовом договоре предусматривает, что те, кто работает в государственный праздник, по договоренности с работодателем могут взять выходной в другое время или получить двойную оплату», - говорит бухгалтер Ольга Ира. Так что, похоже, среди светских людей этот праздник в первую очередь касается бухгалтеров, которые составляют платежные ведомости. Однако для Иры День Святой Троицы также связан со старым обычаем приносить в дом ветки березы.