Полиция просит помощи в поиске пропавшего в Ласнамяэ 14-летнего Вальтера

Родственники сообщили полиции, что 24 мая 14-летний Вальтер ушел из своего дома в Ласнамяэ и его местонахождение до сих пор неизвестно. В последний раз его видели вчера, 24 мая, около 16 часов в районе улицы Раадику.

Пока поиски Вальтера результата не дали. Известно, что ребенок уже убегал из дома подобным образом, а затем либо сам возвращался домой через некоторое время, либо его возвращала полиция.

Рост Вальтера около 155 см, он худощавого телосложения, волосы короткие каштановые. Когда он ушел из дома, на нем была кофта с капюшоном, джинсы и кроссовки темного цвета. У ребенка нет телефона.