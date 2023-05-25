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Пропавший в Ласнамяэ 14-летний мальчик самостоятельно вернулся домой

rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm

Вчера полиция сообщила о пропаже в Ласнамяэ 14-летнего Вальтера. Сегодня он вернулся домой.

Родственники сообщили полиции, что 24 мая 14-летний Вальтер ушел из своего дома в Ласнамяэ и не вернулся

Тогда поиски Вальтера результата не дали. Известно, что ребенок уже убегал из дома подобным образом, а затем либо сам возвращался домой через некоторое время, либо его возвращала полиция.

Сегодня полиция сообщила, что Вальтер нашелся. «Мальчик вернулся в свой дом. С ним все в порядке», - сказала пресс-секретарь полиции Рагне Кейск. 

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