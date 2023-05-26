Авиакомпания Ryanair не стала оспаривать решение Департамента конкуренции

В октябре 2022 года Ryanair подала запрос на проверку обоснованности аэропортовых сборов, установленных Таллиннским аэропортом, и, кроме того, жалобу на выявление нарушений со стороны Таллиннского аэропорта.

На основе проведенного анализа цен Департамент сделал вывод, что повышение сборов в Таллиннском аэропорту на 30%, о котором было объявлено летом прошлого года, было полностью оправдано.

У Ryanair была возможность оспорить решение в Департаменте конкуренции или обратиться в административный суд.