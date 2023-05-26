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Сиккут: нужно собирать больше налогов на здравоохранение

rus.postimees.ee
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Рийна Сиккут.
Рийна Сиккут. Фото: Tairo Lutter

По мнению министра здоровья Рийны Сиккут, нет лучшего способа организовать здравоохранение, чем собрать больше налоговых поступлений, пишет Rus.ERR.

В ближайшие годы системе здравоохранения в Эстонии будет не хватать 200 миллионов евро. Анализ, опубликованный на прошлой неделе, рекомендует некоторые новые налоги для поддержания текущего уровня доступа к медицине. Авторы утверждают, например, что для получения недостающих денег необходимо повысить ставку НСО на 3,5 процентных пункта или удвоить акциз на алкоголь и табак.

По словам министра здоровья Рийны Сиккут, повышение налогов для получения денег на здравоохранение является вопросом политического соглашения.

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