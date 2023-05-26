Сиккут: нужно собирать больше налогов на здравоохранение

В ближайшие годы системе здравоохранения в Эстонии будет не хватать 200 миллионов евро. Анализ, опубликованный на прошлой неделе, рекомендует некоторые новые налоги для поддержания текущего уровня доступа к медицине. Авторы утверждают, например, что для получения недостающих денег необходимо повысить ставку НСО на 3,5 процентных пункта или удвоить акциз на алкоголь и табак.