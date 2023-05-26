Когда можно требовать от туроператора компенсации или снижения цены? Юрист ответил на самые распространенные вопросы

Если во время поездки вы хотите самостоятельно забронировать новое место для проживания, поскольку отель из пакетного тура по каким-то причинам не подходит, и поэтому вы требуете от туроператора компенсации разницы в цене нового места для проживания, вы также должны немедленно сообщить туроператору о возникшей проблеме и дать ему разумный срок для ее решения. Заявленные расходы будут возмещены, если они являются разумными и необходимыми. Только после отказа туроператора решить проблему, вы можете предпринять альтернативные меры (например, забронировать другое место для проживания).

Также обратите внимание, что если в действиях туроператора не было нарушений и услуга оказана в соответствии с условиями договора, Комиссия может не принять иск о возмещении разницы в сумме. Всегда критически оценивайте претензию, предъявленную туроператору, и убедитесь, что представленные доказательства верны и своевременны в отношении разрешения спора. В частности, вы должны немедленно сообщить туроператору о любых нарушениях, будь то пищевое отравление или плохая уборка номера, все эти ситуации должны быть подтверждены документально.