Экономия в 60 000 евро ⟩ Член горсобрания: надо отказаться от зарплат!

Аасма сообщил, что бюджеты города как на 2022, так и на 2023 год были с сильным дефицитом и довели бюджет города Пайде до такого плачевного состояния, что весной-летом 2024 года, согласно текущим прогнозам, городу Пайде грозит неплатежеспособность и санация.

«Это означает, что в 2024 году у города Пайде совершенно не будет средств для выплаты зарплаты городским служащим, оплаты экономических расходов, не говоря уже о поддержке деятельности спортивных клубов, кружков и обществ, а также погашении кредитов, взятых в коммерческих банках и Центре экологических инвестиций, - пишет Аасма. - В результате этого последует процедура санации, в ходе которой самоуправление будет вынуждено пересмотреть свои доходы и расходы, чтобы достичь устойчивого уровня, при котором город снова сможет полностью погасить свои обязательства из своей доходной базы. Однако санация означает утрату права автономного принятия решений города Пайде в организации своего бюджета и услуг, а также может означать исчезновение или сокращение многих услуг, перевод их на платную основу и повышение стоимости платных услуг по запросу Министерства финансов, которое курирует процесс санации».