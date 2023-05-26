Документы ФБР: королеву Елизавету II в 1983 году хотели убить

На этой неделе ФБР опубликовала целый пакет прежде засекреченных документов, которые связаны с многочисленными визитами в США скончавшейся в прошлом году королевы Елизаветы.

Из документов видно, что часть угроз, которыми занималось ФБР, исходили от Ирландской республиканской армии (ИРА): многие из визитов королевы пришлись на время кровавой Смуты в Северной Ирландии.

Информация об одной из угроз поступила из Сан-Франциско 4 февраля 1983 года, примерно за месяц до визита королевы Елизаветы и ее мужа принца Филиппа.

Офицер полиции, который часто бывал в ирландском пабе в этом городе, сообщил ФБР, что один ирландец, которого он встретил в этом пабе, сказал ему, что хочет убить королеву, чтобы отомстить за дочь, убитую в Северной Ирландии резиновой пулей.

«Он собирался причинить королеве Елизавете вред, либо сбросив что-то с моста Золотые ворота на проходящую королевскую яхту Britannia, либо попытавшись убить королеву Елизавету во время ее визита в Йосемитский национальный парк», - говорится в документе.

Из-за этой угрозы британские спецслужбы решили на время прохода королевской яхты закрыть мост Золотые ворота для пешеходов.