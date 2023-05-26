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Telia запретила сотрудникам использовать TikTok на рабочих устройствах

Rus.Postimees
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Telia.
Telia. Фото: Konstantin Sednev

Телекоммуникационная компания Telia сообщила, что запретила своим сотрудникам использовать китайское приложение TikTok на рабочих телефонах и компьютерах.

В интересах безопасности Telia запрещает использование TikTok на рабочих устройствах во всех странах, в которых работает, передает Ilta-Sanomat.

«Органы безопасности в нескольких странах подняли вопрос об угрозах безопасности, связанных с использованием TikTok. Сети Telia являются частью критической инфраструктуры, поэтому на основе тщательного анализа мы решили отключить приложение на рабочих устройствах», – сказал менеджер по безопасности Telia Калле Каасалайнен.

На Западе все чаще звучит критика в отношении приложения TikTok и его китайской материнской компании ByteDance. Европейские страны обеспокоены тем, что китайские технологические компании могут помогать Коммунистической партии собирать данные о людях, живущих на Западе.

По словам Каасалайнена, Telia хочет, чтобы секреты фирмы не попали в чужие руки. Однако напрямую на китайскую угрозу менеджер по безопасности Telia не указал.

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