Telia запретила сотрудникам использовать TikTok на рабочих устройствах

В интересах безопасности Telia запрещает использование TikTok на рабочих устройствах во всех странах, в которых работает, передает Ilta-Sanomat.

«Органы безопасности в нескольких странах подняли вопрос об угрозах безопасности, связанных с использованием TikTok. Сети Telia являются частью критической инфраструктуры, поэтому на основе тщательного анализа мы решили отключить приложение на рабочих устройствах», – сказал менеджер по безопасности Telia Калле Каасалайнен.

На Западе все чаще звучит критика в отношении приложения TikTok и его китайской материнской компании ByteDance. Европейские страны обеспокоены тем, что китайские технологические компании могут помогать Коммунистической партии собирать данные о людях, живущих на Западе.