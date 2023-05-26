Житель Таллинна доказал ошибку Eesti Energia. Но радость длилась недолго

В своем недавнем решении Комиссия по потребительским спорам пришла к выводу, что Eesti Energia должна была предоставить клиентам больше времени для отказа от универсальной услуги.
15 октября прошлого года житель Таллинна Дмитрий обнаружил в своем электронном почтовом ящике письмо от Eesti Energia, в котором сообщалось о вступлении в силу нового договора на электроэнергию. Это сообщение вызвало у Дмитрия недоумение, поскольку всего несколькими месяцами ранее он подписал с Eesti Energia трехлетний договор с фиксированной ценой.
Он ответил Eesti Energia, что ничего не хочет слышать об изменении договора. Однако это письмо было подобно гласу вопиющего в пустыне, поскольку новый договор к тому времени уже вступил в силу.
Однако Дмитрий не сдался и обратился в Комиссию по потребительским спорам, которая теперь в решении от 18 мая постановила, что Eesti Energia должна была учесть желание клиента и оставить в силе его старый договор.
Однако косвенно это решение означает, что, по мнению комиссии, госкомпания поторопилась с переводом клиентов на универсальную услугу, оставляя им слишком мало времени для отказа от предложения.
В чем дело?
Осенью прошлого года вступила в силу поправка к Закону о рынке электроэнергии, обязывающая продавцов электроэнергии автоматически перевести на универсальную услугу всех потребителей, которым электроэнергия продавалась по более высокой цене, чем цена универсальной услуги. Поскольку переговоры Департамента конкуренции с Enefit Power оказались сложными, а обнародование цены задерживалось, продавцы электроэнергии не знали до 30 сентября, кого из потребителей нужно переводить на универсальную услугу, а кого нет. Однако универсальная услуга должна была начать действовать уже с 1 октября.
Когда в последний день сентября Департамент конкуренции, наконец, объявил временно установленную цену, Eesti Energia быстро подсчитала, что им придется перевести на универсальную услугу 129 000 домашних клиентов.
Уже 1 октября клиентам были разосланы договоры на универсальную услугу. В первую очередь переход коснулся владельцев биржевого пакета, а также тех, кто зафиксировал цену услуги на высоком уровне.
Крупнейший в Эстонии поставщик электроэнергии дал клиентам срок до 12 октября, чтобы отказаться от предложения. Тех, кто к тому времени не дал о себе знать, перевели на универсальную услугу. При этом Eesti Energia предоставила клиенту даже больше времени на раздумья, поскольку по закону договор может вступить в силу уже через семь дней.
Потерянное э-письмо
Хотя Дмитрий обратился в Eesti Energia через несколько дней после 12 октября, по мнению Комиссии по потребительским спорам, госкомпания все же должна была принять во внимание его желание. Дмитрий утверждал, что вовремя не получил информацию от Eesti Energia. Поскольку закон также гласит, что продавец должен оказывать универсальную услугу только с согласия потребителя, Eesti Energia должна была доказать Комиссии, что она доставила универсальную услугу в то место, где она была предложена.
У Eesti Energia было два аргумента в свою защиту. Прежде всего, поскольку соответствующая информация была доступна на сайте, а договор, предложенный потребителю, находился в самообслуживании, только этим их обязательство по уведомлению было выполнено. Комиссия по потребительским спорам отклонила этот аргумент.
В качестве второго и более убедительного аргумента Eesti Energia утверждала, что 1 октября она отправила Дмитрию электронное письмо с соответствующим содержанием, отправка письма была доказана. Однако Дмитрий возразил, что письмо до него не дошло.
Комиссия встала на сторону потребителя, установив, что доказательства, предоставленные Eesti Energia, свидетельствуют только о том, что Дмитрию было отправлено письмо, а не о то, что несомненно была предложена универсальная услуга. «Название сообщения - «Предложение частному клиенту», но по нему нельзя сделать вывод, что это было предложение универсальной услуги», - говорится в решении Комиссии.
Отдел разрешения потребительских споров также постановил, что, даже если согласиться с утверждением Eesti Energia, что это было предложение универсальной услуги, не было доказано получение письма на сервер адресата. В то же время Комиссия признала, что, поскольку Дмитрий получил письмо, отправленное позже на тот же адрес электронной почты, и также ответил на него, то вполне вероятно, что и письмо от 1 октября дошло до него.
Однако Дмитрий был признан правым. Комиссия постановила, что даже если письмо пришло в почтовый ящик 1 октября, нельзя считать, что человек читает свою электронную почту каждый день. В своем решении Комиссия сослалась на решение Госсуда, в котором было установлено, что электронное письмо можно считать доставленным только через неделю после его поступления на сервер. Поэтому, по мнению Комиссии, этот срок отказа от универсальной услуги Eesti Energia должен вести отчет с 9 октября, а не с 1 октября.
«Поскольку торговец подтвердил, что он предоставил потребителям для отказа от универсальной услуги более длительный срок (11 дней), чем предусмотрено законом, срок отказа от услуги на основании предложения от 1 октября 2022 года не мог истечь до 19 октября 2022 года», - говорится в решении.
Пиррова победа
Хотя Дмитрий в Комиссии по потребительским спорам выиграл у Eesti Energia, парадоксальным образом это наносит ему финансовый ущерб. А именно, Дмитрий возражал против его перехода на универсальную услугу, желая платить за электроэнергию на основании ранее действующего трехлетнего договора.
Комиссия признала это требование обоснованным и обязала Eesti Energia задним числом скорректировать счета на основании ранее действовавшего договора.
Однако, поскольку ранее действующий договор Дмитрия был значительно дороже, чем универсальная услуга, ему самому после корректировки счетов придется доплатить Eesti Energia.