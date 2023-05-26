Житель Таллинна доказал ошибку Eesti Energia. Но радость длилась недолго

В качестве второго и более убедительного аргумента Eesti Energia утверждала, что 1 октября она отправила Дмитрию электронное письмо с соответствующим содержанием, отправка письма была доказана. Однако Дмитрий возразил, что письмо до него не дошло.

Комиссия встала на сторону потребителя, установив, что доказательства, предоставленные Eesti Energia, свидетельствуют только о том, что Дмитрию было отправлено письмо, а не о то, что несомненно была предложена универсальная услуга. «Название сообщения - «Предложение частному клиенту», но по нему нельзя сделать вывод, что это было предложение универсальной услуги», - говорится в решении Комиссии.

Отдел разрешения потребительских споров также постановил, что, даже если согласиться с утверждением Eesti Energia, что это было предложение универсальной услуги, не было доказано получение письма на сервер адресата. В то же время Комиссия признала, что, поскольку Дмитрий получил письмо, отправленное позже на тот же адрес электронной почты, и также ответил на него, то вполне вероятно, что и письмо от 1 октября дошло до него.