ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Средний эстонец стал намного богаче, но в стране сильное материальное неравенство

Долговая нагрузка ниже, чем в других европейских странах

Согласно опросу, долговое бремя эстонских домохозяйств ниже, чем в среднем по еврозоне. Однако при сравнении долговой нагрузки следует учитывать, что ее оптимальный уровень увеличивается с ростом среднего дохода, а доходы эстонских семей относительно невелики по сравнению со странами еврозоны. Долговое бремя семей в Эстонии оставалось стабильным во всех исследованиях, а финансовая уязвимость оставалась примерно на одном уровне в период с 2013 по 2021 год. Доля семей, которые не могут получить кредит в банке (или не могут получить его в желаемой сумме), также оставалась стабильной на уровне около 7% за тот же период.

Между двумя последними раундами опроса, то есть между 2017 и 2021 годами, существенно изменилось финансовое поведение молодых семей (в основном от 16 до 34 лет, в меньшей степени от 35 до 44 лет). Помимо депозитов увеличились вложения в другие финансовые активы (например, в акции), среди инвесторов увеличилась доля молодых семей. В то же время значительно увеличилось и количество выдаваемых кредитов, а медианный размер кредитов на недвижимость среди людей в возрасте до 34 лет увеличился почти на 50% - с 40 000 до 60 000 евро. Также увеличился объем долгосрочных кредитов на недвижимость, с другой стороны, уменьшилась доля семей с беззалоговыми кредитами.

Материальное неравенство