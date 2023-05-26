ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Средний эстонец стал намного богаче, но в стране сильное материальное неравенство

Согласно проведенному недавно опросу, за десять лет имущество эстонских домохозяйств увеличились более чем на 50%, но проблема заключается в большом неравенстве.
Результаты исследования финансового поведения домохозяйств и потребительских привычек, проведенного в 2021 году в сотрудничестве с Банком Эстонии и Департаментом статистики, показывают, что с 2013 по 2021 год имущество эстонских семей увеличилось в среднем более чем на 50%. В то же время среди населения Эстонии высокая степень экономического неравенства, а тенденции к его снижению пока не наблюдается.
В период с 2017 по 2021 год величина ликвидного денежного буфера семей значительно увеличились, а отношение ликвидных активов к доходу увеличилось более чем в два раза. Причиной такого изменения стал быстрый рост депозитов, при этом объем депозитов значительно увеличился при всех уровнях дохода.
В целом за этот период средняя стоимость депозитов увеличилась с 1900 евро до 4300 евро. Наиболее вероятной причиной быстрого увеличения депозитов была пандемия, которая еще продолжалась на момент исследования. В связи с пандемией появились ограничения, которые уменьшили возможности домохозяйств по осуществлению различных потребительских расходов (отдых, развлечения, питание вне дома). Поэтому люди стали больше экономить: в основном, храня деньги в банке.
В течение последних десяти лет в Эстонии происходило очень динамичное экономическое развитие. И доходы, и цены на недвижимость стремительно росли, что привело к значительному увеличению благосостояния семей. Обзор их роста дают исследования HFCS (Household Finance and Consumption Survey), которые проводились в Эстонии в 2013, 2017 и 2021 годах. HFCS - единственный набор данных в Эстонии, который дает обзор распределения активов и обязательств домохозяйств. Медианная стоимость чистых активов домохозяйств в 2013-2021 годах выросла с 43 500 евро до 66 200 евро, то есть более чем на 50%. Рост медианы чистых активов был особенно быстрым между двумя последними исследованиями, с 2017 по 2021 год, и составил почти 40%.
Долговая нагрузка ниже, чем в других европейских странах
Согласно опросу, долговое бремя эстонских домохозяйств ниже, чем в среднем по еврозоне. Однако при сравнении долговой нагрузки следует учитывать, что ее оптимальный уровень увеличивается с ростом среднего дохода, а доходы эстонских семей относительно невелики по сравнению со странами еврозоны. Долговое бремя семей в Эстонии оставалось стабильным во всех исследованиях, а финансовая уязвимость оставалась примерно на одном уровне в период с 2013 по 2021 год. Доля семей, которые не могут получить кредит в банке (или не могут получить его в желаемой сумме), также оставалась стабильной на уровне около 7% за тот же период.
Между двумя последними раундами опроса, то есть между 2017 и 2021 годами, существенно изменилось финансовое поведение молодых семей (в основном от 16 до 34 лет, в меньшей степени от 35 до 44 лет). Помимо депозитов увеличились вложения в другие финансовые активы (например, в акции), среди инвесторов увеличилась доля молодых семей. В то же время значительно увеличилось и количество выдаваемых кредитов, а медианный размер кредитов на недвижимость среди людей в возрасте до 34 лет увеличился почти на 50% - с 40 000 до 60 000 евро. Также увеличился объем долгосрочных кредитов на недвижимость, с другой стороны, уменьшилась доля семей с беззалоговыми кредитами.
Материальное неравенство
Нетто-имущество (собственный капитал) распределено в Эстонии неравномерно, и уровень неравенства в Эстонии является одним из самых высоких среди стран еврозоны. При этом в период с 2013 по 2021 год уровень неравенства оставался стабильным. Одной из причин большого имущественного неравенства в Эстонии является большая доля коммерческого имущества в активах. Неравенство уменьшается за счет того, что большинство эстонских семей владеют собственным жильем, а не арендуют его.
Когда выход из второй пенсионной ступени стал добровольным, пенсионные накопления забрала почти пятая часть собственников имущества. В сентябре 2021 года было выплачено 1,3 миллиарда евро, а общие активы второй ступени уменьшились на 24%. Из второй ступени вышли прежде всего те жители Эстонии, у которых не было сбережений, у которых были потребительские кредиты и которые не могли получить кредит из-за кредитных ограничений. Этот профиль совпадает с первоначальными оценками использования снятых пенсионных инвестиций, на основании которых известно, что четверть снятых денег была направлена на потребление, а почти десятая часть пошла на погашение кредитов.
Принятие решения о выходе также было связано с финансовой грамотностью и неприятием риска: люди с более высокой финансовой грамотностью с меньшей вероятностью покидали вторую ступень, в то время как более склонные к риску уходили чаще.
Набор данных исследования также позволил оценить финансовую уязвимость домохозяйств в 2021-2023 годах, а также в случае повышения уровня Euribor до 6%. Оценки, основанные на моделях, не показали значительного увеличения процентных ставок по просроченным кредитам. Рост процентных расходов из-за роста Euribor будет более значительным для более обеспеченных семей с более крупными жилищными кредитами.
В то же время у домохозяйств с более высоким доходом больше ликвидных активов и больше возможностей для сокращения своих потребительских расходов. Поэтому при умеренном росте расходов можно ожидать, что они смогут продолжать выплачивать кредиты. У домохозяйств с более низкими доходами и ипотекой самые высокие отношения выплат по ипотечным кредитам к доходу, поэтому они считаются наиболее уязвимым сегментом при повышения процентных ставок.