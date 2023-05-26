Таллинская станция отходов снова загорелась в четверг вечером

В четверг вечером на Суур-Сыямяэ, волости Раэ на окраине Таллинна, вновь вспыхнул пожар на станции отходов, который был быстро потушен спасателями.
В 20:51 спасателям поступило сообщение о дыме, идущем из Pakendikeskus на улице Суур-Сыяэмяэ в деревне Соодевахе волости Раэ. Прибывшие на место спасатели выяснили, что под обломками сгоревшего несколько дней назад здания горит мусор, и потушили его к 21:54.
Департамент окружающей среды в среду возбудил уголовное дело по статье о загрязнении окружающей среды по неосторожности. Следствие ведется под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.