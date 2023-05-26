Уже с 1 июня: в Таллинне раздельный сбор биоотходов станет обязательным

Контейнер для биоотходов следует опустошать с такой частотой, чтобы он не переполнялся, не образовывался неприятный запах и не происходило загрязнение окружающего пространства, но не реже, чем один раз в две недели.

В качестве исключения освобождение от обязанности отдельного сбора биоотходов могут получить частные дома, парные дома, блоки рядных домов и участки недвижимости не более чем с двумя квартирами, которые компостируют образующиеся пищевые отходы согласно требованиям городского предписания, а также имеют согласие районной управы на производство компоста.

Соответствующий требованиям контейнер для компоста закрывается со всех сторон, чтобы туда не могли проникнуть птицы и животные; достаточно большой, чтобы на протяжении всего года помещать туда пищевые отходы. Ходатайствовать о разрешении на изготовление компоста можно в среде самообслуживания evald.ee.

Совместное использование контейнера для компоста допускается для парных домов с общим двором, боксов рядных домов, в которых расположено до двух квартир, или на участке недвижимости с расположенными рядом частными домами. Для этого нужно заключить договор о совместном использовании контейнера.

Жилые дома, в которых три и более квартир могут изготавливать компост без получения разрешения, но также должны иметь контейнер для биоотходов. Юридические лица могут изготавливать компост лишь в случае, если они зарегистрируют свою деятельность по обращению с отходами в департаменте окружающей среды.

В случае недвижимости, в которой пищевые отходы преобразуются в компост на месте, можно опустошать контейнер для смешанных отходов один раз в восемь недель. В случае недвижимости, в которой пищевые отходы преобразуются в компост на месте, а также заключен договор о раздельном вывозе упаковки, можно опустошать контейнер для смешанных отходов один раз в 12 недель. Поскольку сортировка упаковки, бумаги и картона преимущественно бесплатна, а вывоз биоотходов как минимум в два раза дешевле, чем вывоз смешанных отходов, сортировка отходов поможет сэкономить средства и позаботиться об окружающей среде.