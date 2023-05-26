Интервью ⟩ Председатель правления Telia: цены на интернет в Эстонии намного меньше, чем в других странах Европы

Ранее Rus.Postimees пообщался с генеральным директором Tele2 Eesti Крисом Роббинсом, который скоро покидает и компанию, и Эстонию, о ситуации на рынке связи. Роббинс, в частности, уверен, что эстонская оптоволоконная инфраструктура, одна из лучших в Европе, несправедливо принадлежит только одному оператору - Telia. Председатель правления Telia Eesti Хольгер Хальянд с помощью нашего издания ответил коллеге, что уровень цен является разумным, и что каждый оператор волен сам развивать свою сеть, ни от кого не завися. Цена вопроса – порядка 50 млн евро в год.