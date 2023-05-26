Недавно в Тартуской школе Кивилинна провели эксперимент и задали популярному текстовому роботу ChatGPT, основанному на искусственном интеллекте (ИИ), ряд домашних заданий на уровне начальной школы. Почти все задачи машина решила на пять, а учителя были удивлены тем, насколько ясно изъясняется робот. Понятно одно: ИИ никуда не денется. Но как он повлияет на школьные программы и домашние задания в будущем - животрепещущий вопрос, которым задаются в каждой школе.
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Результат эксперимента с искусственным интеллектом шокировал учителей: школы вынуждены переосмыслить преподавание
«Вскоре не будет смысла задавать те или иные домашние задания, так как за школьника их сделает искусственный интеллект», - говорит директор Кивилиннаской школы Карин Лукк, описывая результаты проведенного в школе эксперимента. По словам директора, учителя были удивлены возможностями ИИ, и во многих случаях даже невозможно было понять, решил задачу ученик или компьютер.