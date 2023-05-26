Жительница Эстонии отсидела за шантаж женатых любовников и сразу же взялась за старое

В прошлом году Пярнуский уездный суд признал 36-летнюю Силле виновной в вымогательстве и кражах и приговорил ее к пяти годам тюрьмы, из которых ей предстояло провести в тюрьме шесть месяцев. Однако уже через пять дней после освобождения полиция вновь задержала ее.
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Жертвами вымогательства становились женатые мужчины, с которыми Силле спала. После секса она требовала от них крупные суммы, угрожая обратиться в полицию с обвинениями в изнасиловании, рассказать женам об измене, выложить интимные видеоролики в интернет или выслать их членам семьи. Оказывая таким образом давления, она получила от троих мужчин более 100 000 евро.