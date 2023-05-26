Жительница Эстонии отсидела за шантаж женатых любовников и сразу же взялась за старое

Жертвами вымогательства становились женатые мужчины, с которыми Силле спала. После секса она требовала от них крупные суммы, угрожая обратиться в полицию с обвинениями в изнасиловании, рассказать женам об измене, выложить интимные видеоролики в интернет или выслать их членам семьи. Оказывая таким образом давления, она получила от троих мужчин более 100 000 евро.

В тот вечер, когда после шести месяцев тюрьмы Силле вышла на свободу, она стала забрасывать одну из своих жертв СМС-сообщениями с угрозами. В течение шести дней она отправила мужчине, от которого ранее путем шантажа она получила больше всего денег, минимум 52 сообщения. В СМС она обещала разрушить жизнь потерпевшего и членов его семьи и подвергнуть их публичному унижению. Также она дала понять, что своими действиями доведет человека до такого эмоционального состояния, что он захочет сам лишить себя жизни.