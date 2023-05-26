В День химика жители Кохтла-Ярве смогут побыть врачами, спасателями и учеными

Viru Keemia Grupp, главный организатор праздника, который состоится 27 мая, в этот раз предлагает жителям и гостям города не только традиционный концерт, народные гуляния с уличной едой и веселые спортивные состязания. Желая привлечь молодежь, устроители создают образовательно-развлекательные зоны, в которых каждый сможет освоить навыки первой медицинской помощи, поучаствовать в научных опытах и узнать, как правильно реагировать на техногенные аварии.
На протяжении многих лет праздник в честь Дня химика менял свой формат неоднократно. Причем это касалось не только программы и места проведения мероприятий, но и самой сути торжества.
Горожане у химиков праздник забрали
Появившийся как профессиональный, праздник постоянно стремился расширить рамки сообщества, связанного с химической промышленностью. Пару лет подряд его организаторы, Viru Keemia Grupp, пробовали проводить праздничные мероприятия камерно на территории предприятия, исключительно для своих настоящих и бывших работников. Были попытки сделать его и совместно с городом, но без размаха. Ни один из этих вариантов не прижился, и, спустя два года запретов в рамках пандемии COVID 19, и город, и Viru Keemia Grupp вернулись к формату широкого народного праздника.
Возвращение к традиции общегородского народного гуляния объясняется тем, что жизнь практически каждого горожанина так или иначе связана с химической промышленностью. Общегородской охват торжеств рассчитан и на решение кадровых проблем в химической отрасли. Несмотря на то, что коллектив Viru Keemia Grupp насчитывает около 1600 человек, предприятие постоянно нуждается в молодых специалистах. Праздничное взаимное общение работников химической промышленности с горожанами, которые только еще определяются с будущей профессией, по словам руководителя Viru Keemia Grupp по связям с общественностью Ирины Боенко, дает заметные результаты.
Охват для местного уровня серьезный. Благодаря насыщенным программам празднования, в разные годы День химика посещало от 3000 до 7000 человек. Причем среди участников соревнований, ярмарок и аттракционов, с каждым годом растет число не только горожан Кохтла-Ярве, но и жителей поселков и городов со всего Северо-Востока. В отличие от аналогичных профессиональных праздников, День химика, по сути, давно перестал принадлежать только профессии химика, став не только общегородским, но и региональным народным праздником.
«В последнее время поменялся сам дух мероприятия. Сохранив профессиональную специфику, праздник стал семейным. Сегодня он воспринимается как городское гуляние в субботу, когда всей семьей можно весело провести время. Совершить нужные покупки, проявить гастрономический интерес к национальным блюдам на аллее уличной еды, принять участие в спортивных соревнованиях. Все это делается семейно, - рассказывает Ирина Боенко. – А для родителей с маленькими детьми мы предусмотрели игровую детскую зону».
Для спортивных семей организаторы предлагают футбол, перетягивание каната, уличный баскетбол и другие состязания.
Инфаркт, пожар и научные опыты
И все же, День химика не утратил свою специфику. Одна из новинок этого праздника - создание зон безопасности, здоровья и науки. В этом году организаторы решили уделить особое внимание именно вопросам безопасности. Всех желающих сотрудники Viru Keemia Grupp, представители полиции, спасательного департамента и Ида-Вируской центральной больницы научат основным правилам поведения в экстренных ситуациях, представляющих угрозу для здоровья и жизни человека.
«Совместно с врачами, полицейскими, спасателями мы говорим о промышленной безопасности, о бытовой. Для нас важно не только рассказать, но и показать порядок действий во время аварий и катастроф. Задача участников этих зон здоровья и безопасности - дать основные правила поведения, чтобы спасти человека, избавить от угрозы для его жизни, - знакомит с новинками праздника Ирина Боенко. – Мы хотим, чтобы люди знали, что делать, если у человека сердечный приступ или задымление в квартире».
Новинкой является и зона научных опытов, которая организовывается совместно с государственными гимназиями Йыхви и Кохтла-Ярве. Преподаватели и гимназисты заранее готовят программу зрелищных научных опытов в области физики и химии. В их палатках можно будет не только наблюдать за удивительными превращениями физических тел, но и попробовать себя в роли исследователей и своими руками поставить опыт.
«Для нас важно привлекать молодежь не только как посетителей Дня химика, но и как партнеров в организации мероприятий. Мы надеемся, что это тоже стимулирует интерес юношей и девушек к нашей химической отрасли, а значит, есть большая вероятность, что они останутся в городе, получат профессию и будут работать у нас на предприятии», - делится планами Ирина Боенко.
По ее мнению, такая научная зона на празднике продемонстрирует, что и в Кохтла-Ярве есть интересная современная жизнь и перспективы для молодых, ведь Viru Keemia Grupp является крупнейшим работодателем в Ида-Вирумаа.
«Скучно вам не будет!»
Основные торжества Дня химика пройдут на территории городского парка, рядом с легендарным зданием Кохтла-Ярвеского центра культуры. Как нам рассказала руководитель центра Светлана Короткова, традиция установки сцены у фасада здания будет продолжена. Это наиболее удобное расположение, позволяющее всем участникам и гостям праздника наблюдать концерт.
«Важно понимать, что это позволяет видеть сцену не только посетителям праздник, но и участникам в торговых рядах, тем, кто отвечает за развлечения. Во время Дня химика очень много работы, и многие не успевают увидеть и части праздника, а так есть возможность наблюдать и слушать концерт, - поясняет такое решение о расположении сцены Светлана Короткова. - Также удобно, что в зоне Центра культуры рядом со сценой разместятся аттракционы. Приходите, скучно вам не будет!»
Официальные торжества начнутся в 14.00 с выступления оркестра Государственной гимназии Кохтла-Ярве. Далее, с 15.00, - в программе выступление местных музыкальных и танцевальных коллективов, спортивные мероприятия, футбол, баскетбол и перетягивание каната.
В 18.00 начнется большой вечерний концерт. Об участии в торжествах заявили Анне Вески и биг-бенд Карла Эрика Таукара, в концерте планируют принять участие Лийз Лемсалу и Алика Милова, недавно ставшая обладательницей почетного восьмого места на песенном конкурсе «Евровидение» от Эстонии.