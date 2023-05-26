В День химика жители Кохтла-Ярве смогут побыть врачами, спасателями и учеными

Новинкой является и зона научных опытов, которая организовывается совместно с государственными гимназиями Йыхви и Кохтла-Ярве. Преподаватели и гимназисты заранее готовят программу зрелищных научных опытов в области физики и химии. В их палатках можно будет не только наблюдать за удивительными превращениями физических тел, но и попробовать себя в роли исследователей и своими руками поставить опыт.

«Для нас важно привлекать молодежь не только как посетителей Дня химика, но и как партнеров в организации мероприятий. Мы надеемся, что это тоже стимулирует интерес юношей и девушек к нашей химической отрасли, а значит, есть большая вероятность, что они останутся в городе, получат профессию и будут работать у нас на предприятии», - делится планами Ирина Боенко.

По ее мнению, такая научная зона на празднике продемонстрирует, что и в Кохтла-Ярве есть интересная современная жизнь и перспективы для молодых, ведь Viru Keemia Grupp является крупнейшим работодателем в Ида-Вирумаа.

«Скучно вам не будет!»

Основные торжества Дня химика пройдут на территории городского парка, рядом с легендарным зданием Кохтла-Ярвеского центра культуры. Как нам рассказала руководитель центра Светлана Короткова, традиция установки сцены у фасада здания будет продолжена. Это наиболее удобное расположение, позволяющее всем участникам и гостям праздника наблюдать концерт.

Директор Кохтла-Ярвеского центра культуры Светлана Короткова. Фото: Матти Кямяря / Северное побережье

«Важно понимать, что это позволяет видеть сцену не только посетителям праздник, но и участникам в торговых рядах, тем, кто отвечает за развлечения. Во время Дня химика очень много работы, и многие не успевают увидеть и части праздника, а так есть возможность наблюдать и слушать концерт, - поясняет такое решение о расположении сцены Светлана Короткова. - Также удобно, что в зоне Центра культуры рядом со сценой разместятся аттракционы. Приходите, скучно вам не будет!»

Официальные торжества начнутся в 14.00 с выступления оркестра Государственной гимназии Кохтла-Ярве. Далее, с 15.00, - в программе выступление местных музыкальных и танцевальных коллективов, спортивные мероприятия, футбол, баскетбол и перетягивание каната.

Алика Милова планирует принять участие в праздновании Дня Химика. Фото: Таави Сепп