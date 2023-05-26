Криминальная весна: резкий рост насилия, волна крупных краж и хищение алкоголя женщинами

По словам Юхана Айя, руководителя службы охраны Viking Security, тот факт, что нарушители стали более жестокими, является признаком экономического страха и напряженности.

«По сравнению с прошлой весной, в этом году сотрудникам охраны пришлось обезвреживать в несколько раз больше агрессивных лиц. Наряду с Таллинном, Тарту и Пярну, к сожалению, выделяются в этом отношении непропорционально сильно», - сказал Айа.

По словам руководителя охранной фирмы, воры стали более нервными и агрессивными при задержании, а также совершали целенаправленные нападения. «Помимо дерущихся воров, недавно был обезврежен вор, угрожавший людям ножом. В нескольких случаях применялись как [слезоточивый] газ, так и наручники», - добавил он.

По данным фирмы Viking Security, которая охраняет более ста магазинов Selver, Coop и Maxima, количество попыток краж по сравнению с прошлым годом увеличилось почти на 15%.

«Это большое изменение, намного превышающее обычные колебания. Объемы товаров, которые пытаются вынести за один раз, также увеличились. Количество попыток крупных краж, то есть на сумму свыше ста евро, удвоилось. Если прошлой весной самая крупная попытка кражи была на сумму около 700 евро, то в этом году - уже на 2 000 евро», - пояснил Айа.

Курьезом, по словам руководителя охранной фирмы, является то, что за последние месяцы было поймано значительное количество женщин, крадущих алкоголь. «Крепкий алкоголь - типичная цель воров, но если водку или коньяк из магазина обычно пытаются вынести мужчины, то этой весной довольно часто этим занимаются и женщины», - прокомментировал Айа.