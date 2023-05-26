Экономист: рынок недвижимости стремится к нормализации. Подождем?

В первом квартале объем строительных работ в Эстонии продолжал падать. По сравнению с прошлым годом в первом квартале предприятия построили на 11,2% меньше. Объемы падают уже четвертый квартал подряд, анализирует ситуацию экономист Swedbank Марианна Рыбинская.
Падение объемов строительства было обусловлено снижением в секторе строительства зданий, в то время как строительство сооружений сохранило тенденцию к росту. В первом квартале объем строительства зданий был на 15% ниже, а сооружений – на 1,4% выше, чем годом ранее.
Еще в первом квартале прошлого года объемы строительства оставались относительно высокими. По сравнению с первым кварталом 2021 года, в первом квартале этого года общий объем строительства вырос на один процент, при этом строительство зданий выросло на 2%, а строительство сооружений осталось неизменным.
Своего дна чувство уверенности строительных компаний достигло, скорее всего, в первом квартале этого года.
В начале второго квартала общий уровень этого показателя среди строительных компаний немного улучшился, но все еще находится ниже долгосрочного среднего уровня. На строительный сектор влияет общий экономический спад, поэтому строительные компании считают, что недостаточный спрос остается главным фактором, сдерживающим строительство.
В условиях экономической неопределенности и растущих процентных ставок как предприятия, так и домохозяйства не решаются принимать инвестиционные решения. Однако проекты общественной инфраструктуры, вероятно, помогут строительному сектору, по крайней мере частично, преодолеть спад.
В первом квартале на вторичном рынке как в Эстонии в целом, так и в столице было заключено почти на четверть меньше сделок с квартирами, чем годом ранее.
В апреле спрос на вторичном рынке также был невысоким. В первом квартале в Таллинне и его окрестностях было забронировано меньше новых квартир по сравнению с тем же периодом прошлого года и четвертым кварталом. По сравнению со средним показателем 2019 года, в первом квартале квартир было забронировано в пять раз меньше.
Предложение сейчас выше, чем в прошлом году. Согласно статистике портала недвижимости KV.ee, количество квартир, выставленных на продажу в Эстонии в апреле, было на 70% больше, чем в то же время прошлого года, а в Таллинне – вдвое больше. Сейчас застройщики из-за снижения спроса осторожнее берутся за новые проекты, однако в первом квартале в столице и ее окрестностях в продаже было немного больше новостроек, чем в четвертом квартале, и в два раза больше, чем в тот же период прошлого года.
Согласно статистике Земельного департамента, средняя цена квартир на вторичном рынке в первом квартале была на 4% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
По сравнению с ценовым пиком в третьем квартале прошлого года, квартиры на вторичном рынке подешевели в среднем на 8%. В среднем цены на новые квартиры в первом квартале были немного выше, чем в четвертом квартале. По сравнению с тем же периодом прошлого года в первом квартале квартиры в новостройках стоили в среднем на 11% дороже. В то же время застройщики предлагают льготы, которые не влияют на цену для покупателя и не будут отражены в будущей статистике. Например, при покупке новой квартиры они предлагают бесплатную кухню, подвал, парковочное место или возмещение других расходов, таких как Euribor или расходы на отопление.
Согласно расчетам Swedbank, доступность недвижимости за последние пару лет значительно ухудшилась. Новые квартиры стали для семей все менее доступными.
На снижение доступности жилья повлияли бурный рост цен на недвижимость, общее повышение стоимости жизни и рост процентных ставок. В результате домохозяйства стали тщательнее обдумывать свои решения о покупке. Несмотря на падение покупательной способности, рынок труда является сильным, а это означает, что домохозяйства в состоянии выполнять свои обязательства по кредитам и поэтому не испытывают давления, которое заставило бы их торопиться с продажей недвижимости.
По оценкам Swedbank, коррекция цен на рынке квартир будет оставаться умеренной. Рынок недвижимости стремится к нормализации. Доступность и активность на рынке недвижимости начнут восстанавливаться во второй половине года по мере улучшения соотношения цены и дохода и снижения процентных ставок.