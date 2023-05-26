Экономист: рынок недвижимости стремится к нормализации. Подождем?

Предложение сейчас выше, чем в прошлом году. Согласно статистике портала недвижимости KV.ee, количество квартир, выставленных на продажу в Эстонии в апреле, было на 70% больше, чем в то же время прошлого года, а в Таллинне – вдвое больше. Сейчас застройщики из-за снижения спроса осторожнее берутся за новые проекты, однако в первом квартале в столице и ее окрестностях в продаже было немного больше новостроек, чем в четвертом квартале, и в два раза больше, чем в тот же период прошлого года.

По сравнению с ценовым пиком в третьем квартале прошлого года, квартиры на вторичном рынке подешевели в среднем на 8%. В среднем цены на новые квартиры в первом квартале были немного выше, чем в четвертом квартале. По сравнению с тем же периодом прошлого года в первом квартале квартиры в новостройках стоили в среднем на 11% дороже. В то же время застройщики предлагают льготы, которые не влияют на цену для покупателя и не будут отражены в будущей статистике. Например, при покупке новой квартиры они предлагают бесплатную кухню, подвал, парковочное место или возмещение других расходов, таких как Euribor или расходы на отопление.