Встань и иди. Компания Илона Маска начнет испытания мозговых имплантов на людях

Разработчики надеются, что с помощью специальных чипов люди, потерявшие зрение или подвижность, смогут вернуться к полноценной жизни.

Предыдущая заявка Neuralink на получение одобрения FDA из соображений безопасности, как говорилось в пресс-релизе, опубликованном в марте.

Сейчас в компании говорят, что удовлетворены решением регулятора, однако немедленных планов на отбор участников испытаний у руководства на данном этапе нет.

Как это работает

Технология Neuralink прошла успешное тестирование на обезьянах.

В компании надеются, что с помощью новых микрочипов станет возможным лечение таких заболеваний, как паралич и слепота. Также предполагается, что они помогут людям с ограниченными возможностями более широко использовать компьютеры и другие новые технологии.

Одна из функций чипов - интерпретация генерируемых мозгом сигналов и передача информации на устройства через Bluetooth.

По мнению Маска, новая разработка особенно важна на фоне все чаще звучащих опасений, что искусственный интеллект может однажды заменить людей в разных областях жизни.

В своем официальном сообщении Neuralink назвала одобрение FDA «важным первым шагом, который однажды позволит новой технологии помочь многим людям».

Между тем, разработки компании Маска нельзя назвать абсолютным прорывом.

На этой неделе стало известно, что в Швейцарии уже провели процедуру по вживлению человеку мозгового импланта.

Пациент - голландецголландец Герт-Ян Оскам - был парализован на протяжении 12 лет в результате велосипедной аварии.