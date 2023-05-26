Таллиннский окружной суд вынес решение, подтверждающее решение Харьюского уездного суда о том, что расторжение трудовых договоров сотрудников Таллиннской скорой помощи на основании того, что они не были вакцинированы, было недействительным.
Суд второй инстанции подтвердил, что увольнение сотрудников Таллиннской скорой помощи было недействительным
Таллиннский окружной суд увеличил размер компенсации десяти работникам скорой помощи, указав, что Таллиннская скорая помощь неправильно рассчитала среднюю зарплату, а также скорректировала долю процессуальных издержек.
Таким образом, Таллиннская скорая помощь должна компенсировать процессуальные издержки 14 работникам на 75 процентов. Решение суда не вступило в силу, и Таллиннская скорая помощь имеет право в течение 30 дней подать кассационную жалобу в Государственный суд.
Напомним, что 23 сентября 2022 года Харьюский уездный суд своим решением в отношении 14-ти уволенных сотрудников Таллиннской скорой помощи признал, что расторжение всех их трудовых договоров по причине отказа от вакцинации было недействительным, и присудил работникам разные суммы компенсаций, самая большая из которых достигла 16 000 евро.
Спор Таллиннской скорой помощи стал первым крупным, связанным с вакцинацией судебным спором в 2021 году после того, как Инспекция труда предложила работодателям беспрецедентную схему увольнения сотрудников за отказ от вакцинации.
До обращения в суд работники пытались найти решение во внесудебном порядке, вплоть до создания профсоюза, но, к сожалению, результата это не принесло. Именно Эстонский союз работников скорой помощи решил вступиться за уволенных сотрудников и помочь им обратиться в суд.